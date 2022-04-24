快訊／行政院發言人室確診＋1　羅秉成啟動居家隔離

▲行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

行政院發言人室有一名同仁於23日因陪同家人就醫同時進行PCR採檢，於24日凌晨接獲通知陽性確診，目前該同仁及其家人皆已進行居家照護及隔離，而近距離接觸之辦公室同仁，包括發言人羅秉成等均於接獲通知後，即刻進行居家隔離並安排PCR篩檢，目前羅秉成PCR採檢後為陰性，發言人辦公室同仁快篩後也皆為陰性，並待進一步PCR採檢。

羅秉成表示，行政院李孟諺秘書長於接獲通知後，即啟動自主應變防疫機制，進行行政院內部清潔消毒工作，並請防疫醫師到行政院協助進行疫調及匡列。

羅秉成指出，目前匡列對象為該確診同仁確診前兩日之密切接觸者，而經初步疫調，該位同仁近期未於公開場合或長時間密集接觸媒體記者。

另外，羅秉成及該名確診同仁之日常密切接觸者立即進行居家隔離並進行篩檢，其他間接接觸者則採取自我健康監測，目前羅秉成發言人PCR結果為陰性，該確診同仁之其他日常接觸者之快篩結果皆為陰性。

羅秉成表示，他將依指揮中心指示，依照與同仁最後接觸日為基準，進行居家隔離至5月2日，並自同月3日0時解隔離，4月28日行政院院會後記者會將由李孟諺秘書長代為主持，相關政務將採取線上會議或視訊形式參與。