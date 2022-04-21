氣候法政院版「碳費無下限還送優惠」　環團轟賤賣台灣未來

▲行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者許展溢／台北報導

行政院在今（21日）正式拍板「溫室氣體減量及管理法」修正草案，同時更名為「氣候變遷因應法」，底定台灣邁向2050淨零排放基礎，綠色和平認為，其中，攸關減碳預算的碳費制度，環保署擬以優惠大放送的方式推行，將讓總統蔡英文盼望一年的淨零路徑，只會走到賤賣台灣氣候的終點。

綠色和平表示，根據今天行政院所公布的版本內容，碳費下限始終沒有納入法案當中，無視國際推行有效碳定價的倡議，更提出自願減量享優惠費率、多元抵換等方式，大開優惠後門給企業方便。此將使碳費的減碳經濟誘因大減，「氣候變遷因應法」恐淪為企業得利，民眾買單的法案。

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綠色和平專案主任洪昇邦進一步表示，國際貨幣基金組織、世界銀行皆認為，碳費若要有效誘使企業減碳，必須在2030年達每噸2000元新台幣，政院今公布的碳費原則可以抵換專案、先期專案及自願減量專案獲得的碳權抵減，再度降低排放源對外部成本內部化的責任，如此一來台灣減碳全靠自願行動，一次減碳多重優惠，完全本末倒置，將導致臺灣2050淨零之路遙遙無期。

綠色和平最後強調，此草案即將進入立法院審查階段，促請立法委員在條文內明確規定不低於每噸300元新台幣的碳費下限、積極的調升軌跡，並設計具公信力的監管機制，在目標嚴重落後時能適度加嚴管制力，才能將手段與目標進行掛勾，讓淨零台灣得以務實實現。

環保署指出，行政院院會通過此修正法案係淨零轉型的關鍵一步，將積極與立法院朝野各黨團討論及溝通，以利完成修法程序，提升我國因應氣候變遷韌性，達成淨零排放目標。