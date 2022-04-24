企業社會責任在台南　安平觀夕平台千人淨灘

▲台南安平觀夕平台24日上午聚集了上千人進行淨灘活動，來自不同家庭的親子團隊攜手齊心努力下，2小時共計清除160公斤垃圾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平觀夕平台24日上午聚集了上千人進行淨灘活動，來自不同家庭的親子團隊攜手齊心努力下，2小時共計清除160公斤垃圾，其中一般及可回收廢棄物總重140公斤，寶特瓶類多達20公斤。

今天淨灘的垃圾，大部分是海浪沖打上岸之竹架、木屑、保麗龍塊、煙蒂以及民眾至沙灘活動隨手丟棄之垃圾等。

長期投入社區永續環境工作之TOYOTA南都汽車公司，選在安平觀夕平台辦理「淨灘減塑總動員」臺南場公益活動，今年南都汽車的淨灘主題以「珍愛台灣」為核心理念，搭配「你淨灘 我捐款」口號，和泰集團共串聯全台8大經銷商、16個地點、橫跨13個縣市同步舉辦公益淨灘活動，全台約有8,000人在今天共同參與淨灘減塑，這種珍愛台灣的精神也顯現TOYOTA南都汽車與公部門共同推廣環保減碳生活的企業社會責任。

活動公益捐款部份，由總代理「和泰汽車」代表南都汽車及其它各經銷商與關係企業，執行公益捐贈予非營利組織（依報名人數，每一位捐50元），做為後續全台國小學童之減塑教育用途。

文化局表示，南都汽車多年來積極推動社會企業責任，秉持減碳愛護環境信念，積極與公部門共同推廣綠能及減碳生活，實踐企業社會責任。尤其近3年來與本府文化局合作在社區推展「社區營造第二部門合作參與案」，以水交社工藝聚落旁空地進行環境綠化，吸引600人參與，並落實企業認養數年來與員工持續進行維護；於玉井礁吧年文化園區綠籬空地綠美化，並與當地玉井社區產業風味餐及手作禮合作推廣社區經濟。

南都汽車陳宗豪總經理秉持公司社會企業責任，善於結合各界資源一起推動環保減碳生活，每年公司舉辧之大型環保與淨灘活動不曾缺席。他表示，TOYOTA每年度淨灘，都吸引民間、企業團體、社區環保志工及學生等夥伴一同參加，觀夕平台為著名觀光景點，遊客如織，今日淨灘後更美，也獲許多單位與家庭更加關注與後續維護。

市黃偉哲市長說，感謝南都汽車公司，長期投入公益活動，為業界楷模。台南市長年致力淨灘運動，讓環保概念深植人心，響應行政院「向海致敬」政策，台南市去年總計淨灘逾2800公噸，清除大量塑膠垃圾、保麗龍、竹枝、漂流木等海漂物，希望讓黃金海岸、漁光島及觀夕平台等熱門景點沙灘變的更乾淨，維護海岸沙灘環境。

安平區蕭泰華區長表示，今天能透過南都汽車這16處海灘淨灘活動連成一條美麗乾淨的海灘，進一步將環保減塑的觀念擴展至整個台灣，減少這些塑膠垃圾流入海洋。尤其台南市的海岸線長約62公里，是一條適合旅遊休憩的海岸，希望有更多單位、團體加入認養行列，發揮民間力量，維護台南市的海岸整潔。