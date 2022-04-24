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快訊／台南市東區裕豐街大樓凌晨發生火警　勇消搶救17人脫困6人預防性送醫

▲台南市東區裕豐街54巷1棟6樓民宅大樓，凌晨發生火警，消防人員冒險進入火場疏散搶救17人脫困，並將火勢撲滅，其中6人疑因吸入濃煙預防性送醫檢查。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市東區裕豐街54巷1棟6樓民宅大樓，凌晨發生火警，消防人員冒險進入火場疏散搶救17人脫困，並將火勢撲滅，其中6人疑因吸入濃煙預防性送醫檢查。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區裕豐街54巷1棟6樓民宅大樓，24日凌晨發生火警，台南市消防局據報，出動消防救災救護第七大隊所屬消防分隊23車50人前往搶救，消防人員冒險進入火場疏散搶救17人脫困，並將火勢撲滅，其中6人疑因吸入濃煙造成身體不適，由消防人員預防性送醫檢查，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

▲台南市東區裕豐街54巷1棟6樓民宅大樓，凌晨發生火警，消防人員冒險進入火場疏散搶救17人脫困，並將火勢撲滅，其中6人疑因吸入濃煙預防性送醫檢查。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119報案台於24日凌晨3時14分許據報，台南市東區裕豐街54巷內發生民宅火警，119馬上出動中正、公園、南門、大橋特搜、崇善、後甲、復興、東門等消防分隊及第七大隊各式消防車23車及人員約50人前往搶救。

▲台南市東區裕豐街54巷1棟6樓民宅大樓，凌晨發生火警，消防人員冒險進入火場疏散搶救17人脫困，並將火勢撲滅，其中6人疑因吸入濃煙預防性送醫檢查。（圖／民眾提供，下同）

消防人員到場發現起火的是6樓RC建築物，是住宅式大樓，5、6樓冒出火舌及濃煙，消防人員除接駁水帶射水搶救外，並馬上啟動火場搜救，火場逐一樓層總共搶救疏散住戶17人平安脫困。火勢在消防人員全力水搶救下，於清晨3時41分許撲滅火勢，並進行殘火處理及排煙。

▲台南市東區裕豐街54巷1棟6樓民宅大樓，凌晨發生火警，消防人員冒險進入火場疏散搶救17人脫困，並將火勢撲滅，其中6人疑因吸入濃煙預防性送醫檢查。（圖／民眾提供，下同）

初步勘查火場燃燒房間家具及物品，幸好人員平安脫困，惟有3男3女共6位民眾，疑因吸到濃煙，身體感到不適，消防局將6人以救護車預防性送醫就治檢查，真正起火原因及財物損失，由消防局調查處理中。

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