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「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人：輕症海嘯快來了！

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫師表示，現在開始誰確診都不奇怪了，但不要把染疫標籤化或妖魔化。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

近日本土確診持續上升，演藝圈、政治界都傳出有人染疫。前台大感染科醫師林氏璧也說，其實現在開始誰確診真的都不奇怪，自己也要有心理準備。但醫師強調，既然衛福部也已預估未來會有這麼多人確診，輕症海嘯將來，就別把染疫標籤化、妖魔化，反倒是還有點羨慕先確診的人就先從期末考畢業了。

「台灣現在開始真的誰確診都不奇怪。」林氏璧說，國外名人，明星，運動員，政治人物早就確診一堆了，倒是自己也要有心理準備，自己或是身邊任何人可能確診。且疾管署長周志浩日前在政院報告時，以數學模式推估未來本土疫情趨勢，預期月底有可能破萬例。衛福部長陳時中也認為台灣差不多1至2個月到達高峰。

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既然已經預估會有這麼多人確診，「任何人確診真的都沒有什麼，就是祝你早日康復！」林氏璧強調，別把確診標籤化、妖魔化，覺得是很不幸的事情，且大量的輕症Omicron海嘯快來了，如果已經打了疫苗、加上病毒弱化，其實99.5%都是輕症或無症狀，對個人而言真的不需要壓力太大，確診後仔細觀察有無轉重症跡象，若以輕症或無症狀康復，「你應該等同於打了很不錯的天然加強針。」

▲▼台北市花博疫苗接種站,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師提到，對於沒施打疫苗的人而言，其實Omicron仍是一大威脅。（示意圖／記者李毓康攝）

林氏璧說，對沒有重症因子的年輕人，若又打了兩劑甚至三劑，這個病毒對你的威脅大概還真的和流感差不多，且國外也研究打疫苗的人後續慢性後遺症的機率也可減半，這點同樣不需過分擔心。不過他倒是「有點羨慕先確診的人就先從期末考畢業了。」因為之後遇到確診者時，他應該就不用匡列隔離10天了，但相信政策後續都會做調整，大家有點耐心。

而這波疫情最辛苦的「絕對是前線醫護人員還有基層衛生人員。」或許很多人覺得Omicron症狀輕微，如同流感一樣，林氏璧機會教育，其實對於國家和公衛來說，Omicron可絕對不是流感而已，因為傳染力實在太高，對沒打疫苗的人重症死亡也有一定威脅，若大量重症跑出來，很容易癱瘓國家公衛系統。

因此個人對於疾病有正確理解、管理好自己的健康，做好自己能做的，少些抱怨，不要給公衛系統增加負擔。林氏璧最後提醒，「時間真的不多了」50歲以上或有慢性病、重症風險因子但現在連一劑疫苗都沒打的人，現在時空環境都不同了，「請考慮去打疫苗吧」，在社區大流行下，疫苗可以帶給你的好處遠大於可能承受的風險。

林氏璧強調，這絕對不是鼓勵自然感染，因為還是要壓低感染曲線，盡力做好能做的保護，讓感染增加的速度盡量慢些。

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