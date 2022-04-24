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大陸 大陸焦點 特派現場

上海再增2.1萬例感染！87名死者「只有5人接種過疫苗」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海方艙醫院，醫護人員帶患者做體操。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海23日新增1401例本土確診、19657例無症狀感染者。根據上海市衛健委統計，上海本波疫情累計死亡病例87例，平均年齡81.1歲，最大101歲，只有5例曾接種過新冠疫苗。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，上海本波疫情死亡病例均合併有嚴重的多臟器基礎疾病，且病情危重，包括晚期惡性腫瘤、嚴重的心血管疾病（冠心病、心力衰竭、高血壓等），神經系統疾病（腦出血、腦梗等），肝硬化終末期，糖尿病、尿毒症等，死亡的直接原因是基礎性疾病導致。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

趙丹丹提到，一般來說，高齡老人免疫力低、體質弱，是新冠的易感人群，老年人感染新冠病毒後容易進展為重型、危重型，增加救治難度。研究表明，接種疫苗對於防止感染者轉變為重症具有重要的作用，在這些病例中發現新冠疫苗接種率低，只有5例曾接種過新冠疫苗。

另外，對於近兩日上海重症患者增加，上海申康醫院發展中心主任王興鵬指出，本輪收治的重症患者中，呈現兩個特點，一是老年患者的比例比較高，目前在市級定點醫院患者中，70歲以上老人占比接近三成；二是合併基礎疾病的患者比例比較高，超過60%，其中合併3種以上基礎疾病的占比四成，主要包括心腦血管疾病、腎臟疾病、代謝性疾病、呼吸系統疾病、神經系統疾病和惡性腫瘤等，

王興鵬強調，上述兩類患者的疫苗接種率比較低，針對這一情況，在本輪重症患者救治中，堅持三個原則，即防止輕轉重與重症救治並重、新冠救治與基礎疾病治療並重、中西醫治療並重，主要從三個層面綜合施策開展救治工作。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

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