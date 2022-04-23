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大陸 大陸焦點 特派現場

上海政府發放防疫大禮包！居民打開見「過期食品」氣炸

▲上海,新冠疫情,消殺。（圖／CFP）

▲上海疫情嚴峻，居民無法隨意外出。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

大陸上海目前正在進行疫情封控，居民無法外出，只能仰賴外送、或是政府的「大禮包」來補給。沒想到，近日卻有許多居民投訴，大禮包的內容物，有許多次級品、山寨品，甚至還有過期、變質的產品，令人感到氣憤，上海市紀委監委也表示，近期將強化督察，嚴防大禮包腐敗。

綜合陸媒報導，上海市紀委監委表示，近期全市在多個鄉鎮、街道發放保障生活物資的「大禮包」，過程中卻有居民投訴，禮包內有以次充好、品質低劣的產品，甚至還有山寨、過期、變質的食品，問題相當嚴重。

上海市紀委監委表示，得知這種狀況後，已經要求各區紀委監委、相關派駐紀檢監察組緊盯重點環節、強化監督執紀問責，對物資採購、發放的環節展開專項督察，嚴防大禮包腐敗。

▲上海,新冠疫情,消殺。（圖／CFP）

▲上海民眾無法隨意外出，政府發放防疫禮包，內容物卻有變質、過期食品。（示意圖／CFP）

上海市紀委監委說，生活物資的供應、保障，與市民的健康安全息息相關，牽連千萬家戶，是疫情期間的防控基礎、關鍵，保障供應的工作意義重大，不容有失，免費供應的大禮包出了問題，不但是對財政的浪費，也傷害了政府的公信力，必須嚴肅追究、徹查。

上海市紀委監委強調，後續將抓緊對各區、街鎮、村居以及相關單位的管控，讓每個單位在採購、發放、管理物資上負起責任，並嚴格審查供應商的證照、產品許可、食品檢驗檢疫證章，嚴格把關物資的品質，並推動市場監管部門、商務部門、農業部門等，進一步監管生鮮價格、來源、儲存運送與分發環節，嚴防壟斷、詐欺、食安等問題，督促相關值能部門，對於違法行為加強查緝，並與公安機構加強銜接，擴大涉及疫情的刑事犯罪打擊力度。

上海市紀委監委也要求，各單位務必發揮紀檢監察機關的職能作用，關注保障供應物資採購、管理、發放的背後，有無收回扣、揩油等利益輸送的行為，以及有無隨意採購、延誤發放等瀆職行為，若發現問題，將從嚴、從快處分，追究相關黨員幹部、公職人員的紀法責任，並加大通報力度，回應社會期待。

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