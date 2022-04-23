上海居民收到超噁「問題鴨」　聞到嘔吐、吃一小塊腹瀉不止

▲上海閔行區一處社區居民收到「問題鴨」，聞到嘔吐、吃完拉肚子 。（圖／翻攝 中國經濟周刊）



記者任以芳／綜合報導

上海持續「封控」，緊缺的民生物資出現質量問題。位於上海市閔行區莘莊鎮康城社區多位居民投訴社區居委會，許多人20日收到的物資品質不佳。蔬菜出現黴菌黑斑，鹽水鴨最可怕，開封後氣味難聞，部分居民食用後竟然拉肚子。

陸媒《中國經濟周刊》報導指出，莘莊鎮康城社區居民投訴領到生活物資存在嚴重問題，許多人分到的土豆、洋蔥外表有肉眼可見的黴斑，沒想到近期又收到「問題鹽水鴨」。

社區微信群內緊急通知居民，4月20日收到居委會發放的保供生活物資鹽水鴨，立刻停止發放和食用。不少居民反映「聞到氣味就頭痛」、「吃下去拉肚子」。

▲不少人反映「鹽水鴨」氣味難聞。（圖／翻攝 中國經濟周刊）

報導描述，用簡易塑封包裝的鹽水鴨，外部呈蠟白色，少數部位呈醬黑色，隔著包裝就可以輕鬆把鴨肉捏成糊狀。不少居民懷疑鹽水鴨問題直接丟棄，但很多人考量浪費食物，還是吃了，代價不小。

該社區居民鄧麗表示，「吃完鹽水鴨後開始腹痛，然後拉肚子。鴨子應該腐壞了，拆開的時候一股濃濃的臭味。」

另一名楊姓居民說，打開包裝有腐爛發臭的味道，隔一段時間後開始惡心、反胃嘔吐，大約吐了三次，全身無力流大汗，昏睡4個小時後渾身酸軟無力。她的丈夫更慘，吃了一小塊鴨肉，一共腹瀉三次。

▲居民收到蔬果也部分發爛。（圖／翻攝 中國經濟周刊）

剛好楊姓居民是醫務工作者，她分析可能是發臭變質的鹽水鴨散發出的氣體，混合物資袋裡已經腐爛的洋蔥、土豆，產出某種氣體毒素，使人產生頭痛、嘔吐的中毒症狀。

事後追蹤「問題鴨」來源，商標屬上海老牛食品有限公司，這批鹽水鴨的生產日期是2022年4月16日，保質期六個月，產品尚處於保質期內。社區之後回收「問題鴨」又換發另一個品牌「山林風」鹽水鴨，同樣出現質量問題。

上海市場監管部門得知消息，立刻查處食品安全相關違法行為，截至目前已經第三天，居民還不知道自己為何吃到「問題鴨」。