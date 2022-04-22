打臉上海「只丟棄腐爛蔬果」　遼寧「氣憤」還原海陸低溫運輸

記者任以芳／綜合報導

上海「封控」超過一個月，遼寧省13日起分批捐贈2300噸物資到上海，沒想到位於上海奉賢區南橋鎮某社區竟然出現丟棄食物情況。當地社區居委會稱，因為運送時長，物資出現腐爛才丟棄。消息一出，驚動遼寧省政府立刻打臉上海市，立刻公布物資挑揀、低溫配送的畫面。微博《文旅東北》甚至用「傲慢」形容上海主管單位，一紙空洞的說明傷害遼滬兩地人民的心。

▲ 上海大媽揭發遼寧捐贈物資被丟棄。（圖／翻攝 一點資訊）

遼寧捐贈上海的物資被狠狠浪費，扔進垃圾桶，有影片會說話。拍攝的上海大媽不斷大罵，「你們看看是遼寧送來的，我們這邊是上海市奉賢區南橋鎮某社區，全部都是浪費，我們二十多天來想吃蔬菜都吃不到，好多好多，全部都是浪費..而且只次一部分。」

這段影片引起大陸網有高度討論，上搜尋關鍵字就會出現相關影片，內容清楚可見滿地丟掉的蔬菜，有蔥、馬鈴薯、高麗菜等，從外觀看來只是髒污，沒有嚴重損壞，垃圾桶甚至出現好多完整的蔬菜包，看讓人心痛又浪費！

▲ 遼寧官方媒體打臉上海。（圖／翻攝 東北文旅微博）

消息曝光後，上海南橋鎮昊海社區居委會被罵翻了，立刻發道歉文稱，當時收到遼寧省捐贈的物資80份，發現經過長時間的運輸顛簸，部分蔬菜已腐爛因此挑揀出來處理，扔進垃圾桶處理，因為使用原包裝塑料袋，處理方式不太妥當，導致居民產生誤會，對此深表歉意。

結果，這份公告徹底惹上海隔離市民和遼寧省捐贈物資相關單位。不少收到遼寧省物資的上海市民，立刻上傳照片打卡表示感謝，甚至稱讚品質很好，照片裡蔬果樣貌確實完好沒有破損，和昊海社區居委會說法有出入。

▼ 上海市民收到遼寧物資表示感謝 。（圖／翻攝 點子正微博）

▲為了捐贈上海，遼寧特地人工分檢蔬果。（圖／翻攝 文旅東北微博）

為了打臉上海昊海社區居委會不實指控，近期有許多遼寧相關單位公眾號開始反擊。主題還原「遼寧馳援上海2300噸生活物資是怎麼來的？」從釋出照片、影片可見，物資先攻人工分裝挑選，完成封裝打包，通過陸運、海運接力，4月12、13日兩天，首批物資經由冷藏集裝箱車輛，通過渤海輪渡大型客滾船由大連運抵煙台，再走陸路去上海。

這些冷藏車裝載著2300多噸生活物資，首次通過海陸聯運的方式直抵滬。當時，運抵時間遼寧日報也有報道，與上海當地政府所說「經過長時間運輸」說法並不一致。

據了解，遼寧自新冠疫情發生以來，對外援助次數最多，投入物資和派出人員都也在前茅。針對被惡意丟棄物資，微博《文旅東北》特地發文@南橋鎮政府，「一紙空洞的聲明，深深地傷害了遼滬兩地人民的心。」

內文接著痛罵上海當地主管部門，到現在為止還是傲慢，用最卑鄙的手段「微博禁言」，來捂著別人說話的嘴。文章刻意@上海發布。

▼ 遼寧捐贈的物資海運加上陸運，一天多時間送進上海市。（圖／翻攝 文旅東北微博）