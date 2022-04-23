快訊／北市新增945確診　中山區、大安區衝破百例

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，23日新增4126例本土個案，其中，在台北市部分新增945例。根據北市衛生局疫調，本土案例分別居住於中山區141例、大安區101例、信義區94例、文山區91例、內湖區78例、萬華區及士林區各77例、大同區70例、北投區69例、松山區68例、中正區43例、南港區36例。

衛生局提醒，國內本土疫情升溫，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或疑似接觸確診者、足跡重疊等情形，建議先使用家用快篩試劑檢測。

快篩檢測結果陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，可以自行開車、騎車、步行或家人接送等方式儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，如無法自行前往，則致電台北市防疫專線(02)2375-3782協助安排防疫計程車。

衛生局指出，台北市設有7個社區篩檢站，民眾可至臺北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院預約採檢，採檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具，服務時間擴增為週一至週日上午8時至11時30分，下午1時至4時30分。

▼0423台北市各行政區本土確診數。（圖／台北市政府提供）



