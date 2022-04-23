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領海外情人包裹要先繳保證金！　花蓮婦滙款遭攔阻...12萬險泡湯

▲員警接獲行員通報立馬趕來先阻止婦人滙款再説明是詐騙集團的歛財手法。（圖／花蓮警分局提供，下同）

員警接獲行員通報立馬趕來先阻止婦人滙款再説明是詐騙集團的歛財手法。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名婦人日前到銀行臨櫃匯款英鎊3189元至海外，稱是海外包裹的保險金，引起行員注意並立刻通報轄區員警前來了解，在員警與行員勸阻疏導下，終於了解是詐騙集團設局騙財，保住相當於台幣12萬元的血汗錢。

花蓮軒轅派出所接獲當天接獲，台灣中小企業銀行花蓮分行通報，稱有一名婦人欲臨櫃匯款英鎊3189元，折合新台幣約12萬元至海外，並表示此款項為海外包裹的保險金。行員懷疑該婦人可能遭詐騙立即通報警方。

員警到場一經了解立馬發現又是詐騙集團的詐財手法，除立刻阻止婦人匯錢外，同時在行員共同勸說下，終於說服婦人打消匯款的念頭。

▲員警接獲行員通報立馬趕來先阻止婦人滙款再説明是詐騙集團的歛財手法。（圖／花蓮警分局提供，下同）

在員警耐心勸導下，婦人終於打消匯款念頭。

婦人在了解到自己險遭詐騙後，也向員警和行員表達萬分的感謝之意，慶幸自己保住辛苦的血汗錢。

員警表示，婦人在交友軟體「速約」上結識一名為陳姓男子，在多日的相談甚歡之下，婦人對陳男的信任愈趨深厚。陳男利用婦人信任之心理，向婦人表示自己居於英國，要自海外寄送包裹給她，但需要她先匯「包裹保險金」3189元英鎊至英國銀行以利通關。在對方刻意誘導之下，婦人不疑有他至銀行欲臨櫃匯款，所幸被行員柔警察攔下，保住自己辛苦積攢之積蓄。

花蓮分局呼籲，許多詐騙案件係透過交友網站搜索標的行騙，以假交友或愛情方式博取信任。民眾在交友時應審慎檢視對方身分、背景，尤在牽涉投資、匯款之事時更要多方求證，以保障自身財產安全。若察覺有異時，可立即撥打165反詐騙諮詢專線求證，拒讓詐騙集團橫行。

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