誘81蘿莉拍裸照「120G原創」　準台大研究生入監...至少關15年

記者劉昌松／台北報導

差點進台大醫學院念研究所的林和駿，涉嫌從2014年到2017年間，誘騙全台81名少女提供裸照、猥褻不雅照，最年輕受害人年僅8歲，林不但分類存檔，還標榜「原創」、「超色」分享給同好，日前被法院依89項罪名共判囚104年2月定讞，另30個月得易科罰金，台北地檢署19日通知他到案發監，若未來高院裁定應共應執行有期徒刑上限30年，林至少要坐牢15年、42歲時才能出獄。

▲林和駿誘81名少女拍裸照遭判刑定讞，今天到台北地檢署報到入監服刑。（圖／記者劉昌松攝）

林和駿在2017年靠推甄考上台大醫療器材與醫學影像研究所，但檢警在同年間，陸續接到少女報案，發現他時常透過Beetalk、Line、臉書等社群、交友軟體，假扮成愛貓的俊男美女，隨機找少女攀談，接著以「互相欣賞身體」的藉口索取裸照，只要少女傳了第一張照片後，林男就顯露本性，以公開裸照脅迫少女繼續傳更露骨的照片。

▲林和駿當初被查到犯案時獲得交保，還開心地對媒體微笑揮手。（圖／資料照）

除了透過網路要求少女自拍，林和駿也曾以外拍賺錢為由，在2016年約1名少女去旅館房間做出猥褻動作，供他拍攝，所有的照片都被他分類存檔，檢警在他電腦裡找到高達120G的檔案，檔名幾乎都以「原創」開頭，還會註記少女的學校、年籍等個資，有些被害人甚至被評比為「超色」。

▲與林和駿(右)同時報到發監的還有美河市弊案的前北市官員高嘉濃。（圖／記者劉昌松攝）

全案爆發後，林和駿台大取消研究所錄取資格，改當月入2萬2千元的五金技工，高院原將他所有犯行判處106年10月徒刑，林和駿上訴求輕判，最高法院撤銷其中2罪，發回高院重審，但仍有89項《兒童及少年性剝削防制條例》「誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」、「以他法供人觀覽少年為猥褻行為之電子訊號罪」判刑定讞，總刑期達104年2月，另有30個月得易科罰金，未來將由檢察官聲請高院裁定最終應執行刑。