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北京深夜通報14例陽性　官方初判「未來傳播風險較高」

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲北京一次新增14例陽性。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京22日晚間召開疫情防控新聞發布會，共通報4例確診、1例核酸復陽，以及9例初篩陽性。北京市官方表示，根據初步流調，本起疫情涉及京郊老年旅遊團、裝修人員及在校學生，通報的感染者活動範圍廣，且涉及多個人員密集場所，初步判斷未來傳播風險較高。

根據通報，新增的病例主要位於朝陽區及順義區，朝陽區新增2名確診病例，其中一名確診病例為北京匯文中學垂楊柳分校學生，21日因參加活動需要進行核酸檢測，22日核酸檢測結果為陽性，當日確診。朝陽區新增的9名核酸檢測陽性人員均為該確診病例的同班同學，流調溯源工作正在進行中。

順義區新增的2名確診病例和1名核酸檢測陽性人員，均居住在順義區北務鎮北務村，目前該3人均已轉運至定點醫院進行隔離治療。

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

北京市官方表示，本起疫情涉及京郊老年旅遊團、裝修人員及在校學生，今日通報的感染者活動範圍廣，且涉及多個人員密集場所，初步判斷未來傳播風險較高。

北京市官方也宣布，從23日起，14日內，組織過「北京人遊北京」團隊旅遊業務的北京旅行社，其導遊、司機和其他員工均要立即加做一次核酸檢測，核酸檢測陰性結果出來前，採取居家辦公，不得從事「北京人遊北京」團隊旅遊帶團服務業務。

同時，22日起，北京市匯文中學垂楊柳分校停課7天，將根據核酸檢測結果確定復課時間，復課時學生需持48小時核酸陰性證明。對於集中隔離、居家隔離學生將啟動線上課程，確保所有學生停課不停學。

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

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