快訊／台中3大甲媽信徒確診！2天回鑾足跡曝　同場有多位北部親友

▲今天台中本土個案暴增183例。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增確診個案183例創下史上新高，包括2男、1女共3位信徒，疑在4月16日、17日參加大甲媽遶境回鑾後確診，累計台中市大甲媽相關確診個案數已經升到4例。衛生局表示，3人當中有兩人是朋友，至於路線起迄地點，衛生局正積極疫調中。

大甲媽遶境4月8日起駕，行程為期9天8夜，路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四個縣市，17日回鑾到台中大甲。疫情升溫，廟方要求所有參與信徒、陣頭等都必須打過三劑疫苗並領3OK卡才能參與，但仍擋不住病毒來勢洶洶。

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市府昨天公布案41348、家住清水的40多歲男性，在4月19日確診，Ct值為15。根據疫調發現，男子在4月16日跟著多位北部友人走大甲媽，3天後採檢陽性確診。

疫調發現，男子在4月16日、17日兩天都在台中沙鹿中山路的勞工育樂中心，時間自下午2點到6點，男子是陪走大甲媽的信徒，或是點心站人員，衛生局還要進一步調查。

▲台中市警察局長蔡蒼柏首度出席防疫記者會。（圖／記者游瓊華攝）

目前台中市累計至今日已經有4人確診疑與大甲媽相關，彰化縣也傳出有員警支援大家媽遶境勤務後染疫。台中市警察局長蔡蒼柏指出，台中市在回鑾當天為防範衝突部署千名警力，目前同仁們都無傳出有染疫情況，若有個案將要求參與員警快篩。