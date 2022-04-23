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超商「4大明太子美食」來了！歐姆蛋包海鮮飯超滑嫩　飯糰咬下爆餡

▲▼明太子新品。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起展開明太子季，推出4款新品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣逐漸變熱，吃點清爽的美食開胃吧！就有超商推出「明太子季4大新品」，將明太子加進飯糰、冷義大利麵以及歐姆蛋包飯裡，其中蛋包飯的外層鋪上滑滑嫩嫩的歐姆蛋，切開就是配料豐富的海鮮炒飯，每一口都能吃到超濃的明太子香氣。

7-11即日起展開「明太子季」，選用經72小時低溫熟成醃漬的助宗鱈明太子，打造4款明太子美食，首推7-11西式料理品牌「Ohlala」因應春夏時節新推出的「鮮蝦明太子冷義大利麵」，使用100%博多助宗鱈明太子，將辣味唐辛子奶油醬佐柚香明太子醬調出濃郁不膩口的白醬，搭配綜合炒菇、花椰菜以及烤玉米筍，吃起來超滿足。

▲▼最新鮭魚鮭魚卵飯糰＆熟成明太子飯糰 。（圖／7-11提供）

▲同步還有「新極上飯糰－熟成明太子」以及「炙燒明太子鮭魚飯糰」，很適合當早餐吃。

「明太子歐姆蛋包飯」呈現和風洋食風味，使用助宗鱈明太子、醬油炙燒明太子調味，外層鋪上滑嫩歐姆蛋，裡頭則有配料豐富的海鮮炒飯，每一口都能吃到濃郁明太子香氣，另外還有「新極上飯糰－熟成明太子」以及「炙燒明太子鮭魚飯糰」。

壽司控絕對不能錯過壽司郎「大大食材祭」，即日起登場，提供6款特製壽司，分別為高級料亭常出現的「水針魚」、老饕都知道的「小確幸厚切中腹」、一整尾的星鰻以特製醬汁燉製的「特選豪華星鰻」、肉質鮮美綿密的鮭魚腹部「炙燒大切鮭魚腹」、酥炸過後鎖住油脂的「酥炸秋刀魚」，以及肉質細緻彈牙的「紅魽」，價格每盤40元起至120元。

▲一整尾星鰻壽司！壽司郎「大大食材祭」4/14登場　再送15萬餐券。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎「大大食材祭」即日起登場，期間限定商品售完為止。（圖／壽司郎提供）

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