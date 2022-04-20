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超商買得到肉桂捲了！加滿焦糖醬超香濃　還有小泡芙狂爆卡士達

▲▼7-11開賣2款甜點新品。（圖／7-11提供）

▲7-11將在4/20起開賣2款甜點新品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

肉桂捲控看過來！就有超商獨家開賣2款最新甜點，其中竟有超邪惡的「肉桂捲」，嚴選頂級肉桂搭配純製焦糖醬，一入口是超濃郁的肉桂香，另外則是「香草小泡芙」，咬下就能吃到以香草籽醬和卡士達醬製成的香濃內餡，且一次就能吃到雙重口感，下午茶這樣吃超幸福。

7-11將於4/20起開賣2款獨家甜點新品，首推「昂舒巴黎焦糖肉桂捲」，嚴選越南原產的頂級肉桂，搭配純製焦糖醬，香甜不膩口，另一款為「昂舒巴黎香草小泡芙」，內餡以法國進口香草籽醬搭配日本卡士達醬製成，取出即食會有冰淇淋口感，稍微回溫後變成卡士達醬，一份可享受雙重口感。

▲▼7-11開賣2款甜點新品。（圖／7-11提供）

▲焦糖肉桂捲咬下是超濃肉桂香；香草小泡芙有滿滿卡士達餡。

▲▼超商首創燕麥奶蔬食海鮮焗飯、最新冰燕麥奶茶。（圖／7-11提供）

▲CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶喝起來香醇滑順、甜而不膩。

吃甜點當然要配點飲料，7-11同步推出最新「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」，以OATLY燕麥奶配上現萃茶的英式紅茶，能夠一次喝到穀物香和淡淡花果茶香，而為了響應4/22世界地球日，4/20起至4/28止，購買CITY燕麥系列飲品任選2杯只要99元，包括CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」春季限定「抹茶泡芙」也在近日重磅登場，內餡使用帶有苦甜味的伊藤久右衛門抹茶粉拌入招牌卡士達醬，一口咬下茶香四溢且不膩口，是款濃厚系大人味甜點，無論搭配什麼泡芙外皮通通都好吃。

▲▼beard papa’s春季限定抹茶泡芙開賣。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s春季限定「抹茶泡芙」開吃了。（圖／beard papa’s提供，下同）

且這次針對抹茶泡芙還特意打造限定門市才有的「耶克抹茶泡芙」，招牌日式泡芙裹上70%比利時巧克力，再填入抹茶卡士達內餡，罪惡爆表，即日起至4/30止限時吃。

▲▼beard papa’s春季限定抹茶泡芙開賣。（圖／beard papa’s提供）

▲抹茶泡芙餡是使用伊藤久右衛門抹茶粉拌入招牌卡士達醬。

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