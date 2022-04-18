超商最新3款熱便當！牛五花咖哩、蒲燒鯛魚太欠吃　還能線上先訂

▲7-11開賣3款熱便當新品，首波只在台北內湖5大門市買得到。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

每天中午都不知道要吃什麼嗎？就有超商開賣最新3款熱便當，香噴噴的乾拌麵上鋪滿整塊脆皮雞排，一口肉一口麵超滿足，還有超邪惡的巧克力牛五花咖哩飯，濃厚的咖哩醬搭配牛五花，絕對會吃到停不下來，而這3款只在台北限定5間門市買得到，若怕搶不到便當，也可以先線上訂購再去取餐。

為了縮短民眾選購餐點時間和路程以及對於現做熱食的需求，7-11宣布，即日起將於全球首家IPO雲端廚房Just Kitchen(JK廚房)合作，首波進駐台北市內湖區5大門市（匯陽、瑞鑫、瑞寶、德馨、德瑞），開賣由Just Kitchen研發主廚特製的3款人氣便當。

▲民眾也可於線上訂購便當。



愛吃肉的你一定要吃「Just Kitchen開運雞排拌麵」，選用整塊脆皮雞排，搭配台式Q彈炒麵及當令時蔬，再來則是「匠魂巧克力牛五花咖哩飯」，濃厚辛香咖哩融入巧克力，加上牛五花，口齒留香，最後則是「匠魂蒲燒鯛魚飯」，以職人研製蒲燒醬汁搭配鮮嫩鯛魚，還能吃到現炒蔬菜。

以上3款便當除了能直接至7-11內湖5大門市熱櫃購買，民眾於每日上午10點前也可至foodomo平台內的7-11專區下訂，或透過7-11門市預訂餐點，中午12點即可至原門市取餐，享受熱騰騰的美味。

▲COLD STONE買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

吃完便當再來點冰淇淋，美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」祭出最新周年慶優惠，即日起至5/31限時「買1送1」，期間每日只要在官方LINE帳號參加拌冰遊戲，即可憑優惠券至全台直營門市享「中杯以上冰淇淋買1送1」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為贈送品項。