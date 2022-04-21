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蟹膏飯糰爆超濃海味！超商獨家聯名人氣壽司店　海陸壽司一盒吃到爽

▲▼7-11首度聯名HAMA推出3款輕食新品。（圖／7-11提供）

▲7-11首度聯名「HAMA-SUSHI」推出3款輕食新品，烤鮭魚時蔬沙拉只在台北超過800間門市限定販售。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

隨著氣溫升高，這時候吃輕食最開胃了！就有超商首度聯名日本人氣迴轉壽司品牌，獨家推出3款聯名新品，其中還吃得到「雪蟹蟹膏飯糰」，咬下就能品嚐滿滿蟹膏，嘴裡盡是鮮甜海味，想吃豐盛一點絕對不能錯過「豪華海陸壽司組」，雪花牛、鮭魚花壽司一盒爽吃。

7-11即日起首度聯名「HAMA-SUSHI」開發3款全新輕食餐點，靈感皆源自店內暢銷商品，首推「HAMA新極上飯糰－雪蟹蟹膏」，以店內人氣蟹膏軍艦為概念打造，使用在地越光米，並均勻撒上日本天然赤穗海鹽，帶出米飯甘甜滋味，內餡則選用有白飯小偷之稱的韓國GOREMI蟹膏，還加了蟹味絲增添口感，一口咬下是澎湃海味。

▲▼7-11首度聯名HAMA推出3款輕食新品。（圖／7-11提供）

▲雪蟹蟹膏飯糰還加了蟹味絲增加口感。

▲▼7-11首度聯名HAMA推出3款輕食新品。（圖／7-11提供）

▲豪華海陸壽司組一盒就能吃到秋鮭、明太子及雪花牛等食材。

如果想吃得更滿足，一定要吃「HAMA豪華海陸壽司組」，使用北海道秋鮭、日本明太子以及炙燒雪花牛等食材，包入台梗9號壽司專用米製成花壽司，再搭配日本直輸豆皮製成的豆皮壽司，一盒就能吃到爽，最後則是首度推出的「HAMA烤鮭魚時蔬沙拉」，選用進口智利銀鮭，搭配多種烤時蔬佐紅酒醋醬，口感十分有層次。

壽司控絕對不能錯過壽司郎「大大食材祭」，即日起登場，提供6款特製壽司，分別為高級料亭常出現的「水針魚」、老饕都知道的「小確幸厚切中腹」、一整尾的星鰻以特製醬汁燉製的「特選豪華星鰻」、肉質鮮美綿密的鮭魚腹部「炙燒大切鮭魚腹」、酥炸過後鎖住油脂的「酥炸秋刀魚」，以及肉質細緻彈牙的「紅魽」，價格每盤40元起至120元。

▲一整尾星鰻壽司！壽司郎「大大食材祭」4/14登場　再送15萬餐券。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎「大大食材祭」即日起登場，期間限定商品售完為止。（圖／壽司郎提供）

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