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24小時爽喝！超商開賣「2大手搖飲新品」　蜂蜜＋紅茶拿鐵超療癒

▲▼7-11聯名2家手搖飲。（圖／7-11提供）

▲7-11聯手迷客夏、老賴茶棧推出2款新品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

想喝手搖飲隨時衝超商就能買到！就有超商特別設立「名店飲料專區」，繼先前與鼎王、老虎堂等品牌合作推出新品，即日起再和2大人氣手搖飲合作，帶來超濃郁的「蜜香紅茶拿鐵」以及喝過一口就難忘的「豆香紅茶」，且即日起還可享指定飲品單件89折或任選2件以上79折優惠。

7-11首次跨界合作人氣手搖飲品牌「迷客夏」以及「老賴客棧」，將店內高人氣飲品還原，獨家推出「迷客夏蜜香紅茶拿鐵」，嚴選迷客夏綠光鮮乳加入蜜蜂工坊蜂蜜調製而成，喝起來是香醇濃郁的絲滑口感。

▲▼7-11聯名2家手搖飲。（圖／7-11提供）

▲老賴客棧豆香紅茶喝起來有獨特焦香。

另一款則是「老賴客棧豆香紅茶」，費時熬煮至獨特焦香的豆漿加入經典紅茶，完美比例的回甘滋味，喝過就難忘，以上2款新品即日起至4/28、5/4至5/17，皆可搭配指定飲品單件89折或任選2件以上79折優惠。

▲▼蔦日子檸檬飲系列回歸。（圖／蔦日子提供）

▲蔦日子檸檬飲系列回歸。（圖／蔦日子提供）

以幽默標語「日子，不要蔦蔦的過」的手搖飲品牌「蔦日子」宣布，人氣消暑「檸檬飲」系列中的「蔦綠篤檸檬」強勢升級回歸，今年少了整顆冰球改以放進一整顆檸檬片，再添加檸檬調和，打造清涼解渴的酸甜口感。

同步還有全新粉色系「青檸女朋友」，同樣加了整顆檸檬再結合紅莓果茶，每一口都是莓果香與檸檬酸的罪惡滋味，即日起就能衝門市搶喝一波。除外還有多款檸檬飲選擇，像是檸檬紅茶、檸檬綠茶、檸檬冰沙等，一次滿足檸檬控。

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