起司塔超濃！超商最新「3款爆餡甜點」　蛋糕杯藏滿滿生乳餡

▲最新「冰心起司塔」、「檸檬天使蛋糕捲」由知名甜點店「法朋」主廚監製。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下午茶不知道該吃什麼嗎？就有超商將開賣3款「獨家甜點新品」，其中可以吃到檸檬天使蛋糕捲，送進嘴裡是酸甜的檸檬奶油餡搭配柔軟的蛋糕，絕對會吃到停不下來，另外還有冰心起司塔，咬下就是滿滿的半熟起司內餡，每一口都充滿幸福感。

7-11將於4/20起開賣3款獨家甜點新品，其中2款由台北知名甜點專門店「法朋」李依錫主廚監製，首先為「冰心起司塔」，外層塔皮酥脆，內餡起司半熟軟嫩，口感超療癒，另一款則為「檸檬天使蛋糕捲」，內餡使用檸檬汁與日本雪羽鮮奶油調和而成，蛋糕吃起來柔軟又細緻。

▲冰心起司塔咬下就是超濃半熟起司餡。



▲春上蛋糕杯可以吃到十勝生乳內餡。



「春上蛋糕杯－十勝生乳口味」則是與新竹知名伴手禮烘焙名店「春上蛋糕」合作，內餡選用北海道十勝生乳，搭配春上蛋糕店內最暢銷的原味戚風蛋糕，口感綿密輕柔，此款限定北部1400家門市販售。

日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」春季限定「抹茶泡芙」也在近日重磅登場，內餡使用帶有苦甜味的伊藤久右衛門抹茶粉拌入招牌卡士達醬，一口咬下茶香四溢且不膩口，是款濃厚系大人味甜點，無論搭配什麼泡芙外皮通通都好吃。

▲beard papa’s春季限定「抹茶泡芙」開吃了。（圖／beard papa’s提供，下同）

且這次針對抹茶泡芙還特意打造限定門市才有的「耶克抹茶泡芙」，招牌日式泡芙裹上70%比利時巧克力，再填入抹茶卡士達內餡，罪惡爆表，即日起至4/30止限時吃。

▲抹茶泡芙餡是使用伊藤久右衛門抹茶粉拌入招牌卡士達醬。