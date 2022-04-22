鹿耳門媽慶生會　媽祖生正統鹿耳門聖母廟溫馨登場！

▲正統鹿耳門聖母廟「鹿耳門媽慶生會」，將在23、24日一連二天盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正統鹿耳門聖母廟每年最重要的節日，正是農曆三月二十三日的「媽祖生」，2022年因為疫情關係，將「新春花火嘉年華」延至媽祖誕辰前夕三月初三日，4月3日舉行，先為媽祖暖壽，造成萬人空巷的勝況，鹿耳門媽慶生會則在23日正統鹿耳門聖母廟溫馨登場！



媽祖壽誕當日，以往廟方會推出「萬斤虱目魚料理」免費品嘗以及「星光夜跑」等等活動，今年因應疫情升溫，決定取消，改以「捐血救人」、「捐米助人」的植福活動來積善增幅，也舉辦「公益市集」邀請如身心障礙協會、偏鄉教育機構、弱勢扶助團體、中途之家等單位前來設攤，販售手工製作的點心與商品，讓信眾可以將為媽祖祝壽的心意轉化為更大的力量，現場並有台南市立醫院醫療團隊提供專業醫療諮詢，幫助大眾守護自己的健康。

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4月23日媽祖壽誕當日上午10時許，將於媽祖殿舉行「壽誕祀宴」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，儀式遵循古禮、隆重典雅，向鹿耳門媽行上香、獻花、獻茶、獻果、獻壽桃、獻壽麵、獻妝品及獻財帛等貢禮與三跪九叩首大禮，恭讀祝文、恭化財帛。

祀宴圓滿結束後，將贈送6百份壽桃、6百份壽麵給參與的信眾，排隊領取、一人一份呷平安。同時，聖母廟文創館前設置「聖母廟樂活學堂」的攤位，免費提供燈籠讓信徒彩繪，彩繪後信徒可得到平安好禮包，而燈籠將展示於文創館前，為「鹿耳門媽」壽誕添加繽紛的色彩。

正統鹿耳門聖母廟王增榮主委表示，台南土城正統鹿耳門聖母廟是東南亞、甚至是全世界最大的媽祖廟，結合觀光、美食、文化、休閒與慈善，已成為台灣文化特色。鹿耳門是媽祖信仰精神的重要發源地，邀請善信大德可以常來聖母廟參拜，鹿耳門媽庇佑大家身心安康。

正統鹿耳門聖母廟「鹿耳門媽慶生會」將在23、24日舉行，詳細祀宴時間、活動內容、市集資訊，請參閱「台南土城正統鹿耳門聖母廟」官方粉絲專頁，誠摯邀請鹿耳門媽的契子、契女、爐前弟子、十方善信大德前來祝壽、做公益！