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台南鹿耳門天后宮媽祖香期　台江男神與女神同護佑

▲台南市議會副議長林炳利（右2），偕同中洲寮保安宮主任委員邱昭勝(右1)，一同迎請開基鹿耳門媽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會副議長林炳利（左2），偕同中洲寮保安宮主任委員邱昭勝，一同迎請開基鹿耳門媽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆三月是台灣民間信仰的大月，從月初的上帝公生（玄天上帝）、15日的大道公生（保生大帝）一直到23日的媽祖生（天上聖母），讓台灣頭到台灣尾熱鬧一整月。而安南區的兩大重要信仰－大道公與媽祖婆更被譽為台江男神與女神，共同護祐台江子民超過3甲子。

位於安南區東八堡的中洲寮保安宮為慶祝保生大帝聖誕，特於16日中午許，由宋江陣為前導，護衛開基保生大帝神輿，在該宮主委邱昭勝的帶領下，將近兩百人的隊伍，浩浩蕩蕩來到台南市鹿耳門天后宮，以最虔誠的心迎請開基鹿耳門媽前往「看戲、逗鬧熱」。此外，自農曆三月初，天后宮也陸續湧入來自各地的進香團，前來參香、祝壽，雖近日疫情不斷升溫，但仍不減信眾熱情，廟方也遵照相關防疫規定，不斷透過廟內廣播，提醒信眾入廟配合實聯制、廟內務必全程戴好口罩，並隨時做好個人衛生清消。

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▲台南市議會副議長林炳利（右2），偕同中洲寮保安宮主任委員邱昭勝(右1)，一同迎請開基鹿耳門媽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹿耳門天后宮主任委員林明俊說，自古以來天后宮與安南區各廟便保持十分密切的交誼與互動，因此各庄頭舉凡大型慶典，均會以隆重之禮前來迎請開基鹿耳門媽前往作客，足見開基媽在台江子民心中地位備受敬重的程度。

總幹事尤進家表示，下周（4月21～23日）越接近農曆三月二十三日媽祖生，預估將迎來最後一波進香潮，屆時，現場同時會有「乞平安龜」活動的應景舉辦，有麵粉酥龜、鳳片龜、狀元龜、黃金龜等，歡迎有興趣者前往祈取。

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