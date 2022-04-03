2022台南鹿耳門聖母廟高空煙火秀晚上登場　黃偉哲啟炮揭開序幕

▲台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟「花火派對」，3日晚上登場，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃、主委王增榮等人共同啟炮開幕，吸引眾人人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟「花火派對」，3日晚上登場，除了約40分鐘的高空煙火秀之外，現場還安排有炸蜂炮、美食市集及街頭表演等精彩節目，吸引眾多民眾前往參與。

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台南市長黃偉哲也特地於晚間抵達會場，與立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王增榮等多人，共同啟炮開幕；現場煙火美景讓民眾陣陣的歡呼，市議員黃麗招、王錦德、郭清華、李中岑等人皆親自共襄盛舉。

黃偉哲表示，正統鹿耳門聖母廟煙火是一個非常神聖的活動，來這裡除祈求聖母保佑市民平安健康幸福之外，也希望疫情退散。黃偉哲說，台南市這3天疫情都加0，感謝各位市民朋友的配合，也要藉此機會再次呼籲大家口罩戴好，疫苗打好打滿，確實做好防疫措施 。

受COVID-19本土疫情影響，台南土城正統鹿耳門聖母廟原訂2月12日元宵節舉辦的國際高空煙火秀，在經廟方研議後改為3日登場。廟方表示，今年特地請廠商設計環繞式施放，將在高空中綻放「2022」、「福」、「虎」圖案字樣，呈現虎年意象，盼藉由煙火炸去瘴癘、蜂炮消災解厄，讓台灣早日揮別疫情陰霾。

2022台南鹿耳門聖母廟花火派對結合音樂、藝術和地方文化，下午2時30分開始，以舞蹈、音樂、藝陣表演為主；5時點開始藝文、脫口秀、演唱和火舞表演；而眾所期待蜂炮及高空煙火秀則於晚上8時正式開始，包括十二門蜂炮，三階段高空煙火，採穿插進行，全長總計約兩小時，沒有冷場，今日活動現場更集結超過120攤的餐車市集，營業時間至今晚深夜，讓每位民眾盡興而歸。