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胸前太宏偉！　正妹「穿普通洋裝」慶生莫名被歧視：大胸錯了嗎

胸前太宏偉！　正妹「穿普通洋裝」慶生莫名被歧視：大胸錯了嗎。（圖／翻攝自Twitter／Adrienne Airhart）

▲女子慶生莫名被羞辱，覺得十分委屈。（圖／翻攝自Twitter／Adrienne Airhart）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯市38歲女子艾哈特(Adrienne Airhart)近來在網路上抱怨，她與朋友在餐廳慶祝生日時，胸前宏偉的她只是把披肩脫掉就引來側目，還莫名遭其他女客人羞辱，讓她覺得這個社會對大胸部者充滿了歧視，尷尬經驗在網路上爆紅。

艾哈特17日在推特上表示，「今天在我的慶生宴會上，我只是脫掉了披肩，隔壁桌的女士突然指著我說，『你的那一對十分干擾人』，便換到其他座位，後來還是被我認出來」，莫名其妙受辱讓她十分生氣。

艾哈特後來又分享自己和生日蛋糕的影片，只見當天她穿著一件橘色碎花洋裝，並沒有特別賣弄性感，她表示，「這是昨晚的我，根本沒有特別火辣，那名女士只是想酸我」。

貼文分享後在網路上引來上萬網友討論，許多大胸女性也分享類似經驗，「我永遠不會忘記15歲工作的時候，被女主管評鑑我穿著不恰當，我穿得明明是公司指定的衣服，只因為我有胸部」、「我也曾在街上莫名被一名保守女士批評，應該要穿得樸素一點」。

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