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台南鹿耳門天后宮開基鹿耳門媽聖誕　跋狀元龜

▲台南市安南區鹿耳門天后宮，於慶讚媽祖聖壽期間，提供平安龜、狀元龜供人乞取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區鹿耳門天后宮，於慶讚媽祖聖壽期間，提供平安龜、狀元龜供人乞取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

媽祖信仰為台灣信仰大宗之一，台灣幾乎各地都奉祀有天上聖母媽祖，因此每到媽祖生農曆的3月23日前數天，進香祝壽陣頭與朝拜媽祖的信徒齊聚，故有「三月逍媽祖」之俗諺產生，台南市安南區鹿耳門天后宮，於慶讚媽祖聖壽期間，應景提供各色各樣的平安龜供人乞取。

農曆3月23日媽祖壽誕屆臨，鹿耳門天后宮廟內天井搭蓋遮陽棚，其內擺有數列紅布長桌，方便善信擺置祝壽供品。媽祖殿神案前擺滿進香過爐的神明金尊，宛若鑒醮場景！媽祖生前夕，各交陪廟宇按例會送來花盞、花柱、供花或塔型壽桃壽麵，來為媽祖祝壽，廟內各處如樓梯間、紅柱旁、走道側、供桌上…，舉目望去，皆是五彩繽紛、滿廟生香的盆花，廟埕布袋戲與歌仔戲的謝戲，加上天井內如梵音的誦經聲，善信進廟祝壽參拜，如入人間仙境。現場同時應景舉辦「乞平安龜」活動，有麵粉酥龜、鳳片龜、狀元龜、巧克力龜、白米龜、黃金龜等，歡迎有興趣者前往祈取。

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▲台南市安南區鹿耳門天后宮，於慶讚媽祖聖壽期間，提供平安龜、狀元龜供人乞取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民間許多廟宇於神明壽誕時會舉辦「乞平安龜」的活動，因應時代求新求變的趨勢，平安龜的造型也愈見多樣化，鹿耳門天后宮則推出「鹿耳門狀元龜」的特色平安龜，以麵線為本體、再配糖果與咖啡包組裝，頭戴狀元帽、胸背金牌，側置文昌筆，顏色多采多姿，造型摩登時髦，樣式討喜。鹿耳門天后宮總幹事尤進家表示，早期平安龜以米糕龜及鳳片龜為主，現在製作的材料豐富，有麵粉酥、米包、巧克力球等，更有以黃金打造者，相當多元。鹿耳門天后宮今年度乞平安龜活動，鳳片龜2斤重，麵粉酥龜以2至5斤為大宗，黃金龜則由3錢至1兩間。一般，跋中狀元龜者，若欲食用狀元龜，先從尾部開始食用，可分贈親朋好友食用同沾福氣。食用完畢的狀元龜會剩下一頂狀元帽與一支文昌筆，狀元帽與文昌筆可保存放置孩子的書桌旁，則能開智慧、增加考運鴻隆。

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