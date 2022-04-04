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20萬人參加鹿耳門聖母廟花火派對　兒童節台南各景點湧闔家出遊人潮

▲台南市鹿耳門聖母廟花火派對吸引20萬人，兒童節台南各景點湧現闔家出遊人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鹿耳門聖母廟花火派對吸引20萬人，兒童節台南各景點湧現闔家出遊人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假第3天兒童節陽光明媚，台南各觀光景點湧現人潮，全家闔樂出遊的幸福畫面在台南隨處可見，市長黃偉哲表示，3日晚在鹿耳門聖母廟與20萬市民朋友一起度過斑斕絢麗的夜晚，台南在地美麗風情令人感動，可動可靜的城市風格，非常適合全家一起到台南度過這個連假時光。

▲台南市鹿耳門聖母廟花火派對吸引20萬人，兒童節台南各景點湧現闔家出遊人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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不過因應疫情的升溫趨勢，日常生活出遊與自我防疫防護同等重要，呼籲來台南遊客不要放鬆防疫警惕，出遊仍要做足個人防護措施，並配合相關防疫工作。而在清明節前夕，市府也持續推廣以功代金及線上祭祖，讓民眾慎終追遠誠意不變，同時再次提醒大家，外出掃墓祭祖時，燃燒紙錢務必將餘燼盡數撲滅，不要放過任何小星火，不要讓意外的雜草焦味影響美食之都的清甜空氣。

▲台南市鹿耳門聖母廟花火派對吸引20萬人，兒童節台南各景點湧現闔家出遊人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據台南市政府觀光旅遊局統計，清明連假第二天主要景點人數較第一天成長二成。國華海安河樂、小西門、南紡商圈與赤崁樓、孔廟古蹟園區周邊主要景點吸引逾11萬人次走訪，安平、新化及鹽水老街吸引近5萬人逛街走訪。億載金城、德陽艦園區的「植享芋艦您」市集活動及漁光島的「鯉想啟程X淨林灘行動X森林攝影展」漁光浪集，也為港濱軸帶集漁光島周邊吸引了逾萬人次參與。

▲台南市鹿耳門聖母廟花火派對吸引20萬人，兒童節台南各景點湧現闔家出遊人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

降溫天氣就是溫泉的吸票機，一天下來關子嶺風景區更是吸引破萬人上山享受溫泉與美食的身心靈饗宴。而每年萬眾期待比擬國慶煙火等級的台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟國際高空煙火秀，原訂元宵節舉辦但受疫情影響，終於3日晚隆重登場，本次主題結合2022、虎、福等字樣煙火施放，呈現今年虎年福到的概念呈現。整場活動以「花火派對」為主軸，結合市集美食及文藝展演，湧進20萬人到場觀賞煙火施放，場面十分壯觀。

▲台南市鹿耳門聖母廟花火派對吸引20萬人，兒童節台南各景點湧現闔家出遊人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

連假進第三天好天氣加持，讓戶外各景點人氣持續上升，特別是全家大小一同出遊的景區明顯成長特別受到歡迎。頑皮世界一早就湧進近2千名遊客入園，陪耳廓狐、摩弗倫羊、袋鼠及黑天鵝的寶寶們，一起歡度兒童節。虎頭埤今日更是推出12歲以下兒童免費入園的優惠，一早吸引家長帶小朋友入園遊玩，也湧進近2千名遊客入園。烏山頭水庫、山上水道博物館、尖山埤江南渡假村、十鼓仁糖文創園區及左鎮化石園區等一早也有近5千名遊客前往踏青參觀。

▲台南市鹿耳門聖母廟花火派對吸引20萬人，兒童節台南各景點湧現闔家出遊人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

連假進第三天好天氣加持，讓戶外各景點人氣持續上升，特別是全家大小一同出遊的景區明顯成長特別受到歡迎。頑皮世界一早就湧進近2千名遊客入園，陪耳廓狐、摩弗倫羊、袋鼠及黑天鵝的寶寶們，一起歡度兒童節。虎頭埤今日更是推出12歲以下兒童免費入園的優惠，一早吸引家長帶小朋友入園遊玩，也湧進近2千名遊客入園。烏山頭水庫、山上水道博物館、尖山埤江南渡假村、十鼓仁糖文創園區及左鎮化石園區等一早也有近5千名遊客前往踏青參觀，都是非常適合與小朋友出遊寓教於樂，及共同學習的好地方。

▲台南市鹿耳門聖母廟花火派對吸引20萬人，兒童節台南各景點湧現闔家出遊人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧提醒大家，振興五倍券及加碼送的「國旅劵」、「農遊劵」使用期限即將於4月底截止，記得來台南消費使用！5日最後的返鄉行程，推薦可以到2022台灣國際蘭展、後壁俗女村或是學甲蜀葵花文化節走走逛逛，像是烏山頭水庫風景區的南洋櫻也正盛開，觀光旅遊局也不藏私的推薦給大家。最後提醒民眾疫情仍持續，同時防疫仍是優先的工作，民眾觀展或參加活動時務必全程佩戴口罩、落實實聯制並量測體溫及維持社交距離，隨時做好手部消毒清潔動作，保護自己也保護家人。相關旅遊活動及交通資訊，可上台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）查詢。

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