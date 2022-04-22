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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文首度特赦官兵　吳斯懷卻痛罵：藉此鋪陳國務機要費除罪？

▲▼立法院 國民黨團記者會 蔡總統終於聽進去了 特赦。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑4年半定讞，總統蔡英文22日指，顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，以符應國民正當法律感情，宣布特赦韓豫平及士官張淯森。不過，國民黨立委吳斯懷舉行記者會痛批，合理懷疑這是要鋪陳「國務機要費除罪」，現在兩岸情勢嚴峻，對國軍的支持該從心裡發聲，不能有政治目的。

國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭、楊瓊瓔今天上午舉行「總統特赦韓豫平、張淯森是在消費國軍、討好國軍？」記者會，會中將背景橫幅換成「此時特赦韓豫平、張淯森，總統你終於聽進去了」，但直播影片的標題不變。

吳斯懷會中表示，這個案子延宕8年，蔡總統終於聽到了，韓將軍與幾位當事人遭受到多少身心屈辱，「我是國民黨的軍系不分區立委，我要代表軍人講一句話：軍人是不容許被國家、社會、司法這樣踐踏，但我們尊重法官的自由裁量權」，當初《軍事審判法》移出去就是最嚴重的錯誤，因為很多團體不了解軍隊，軍人和軍隊不容這樣子被踐踏。

吳斯懷說，國民黨和軍人們過去全力聲援韓豫平及其家人，並到司法院舉行記者會、到監察院陳情、40幾顆星聯名請願要總統重視，現在慶幸蔡英文終於聽到了，但是「我們也合理的懷疑，這個時候你做這個動作，是不是要藉著國務機要費馬上就要通過除罪化了，來做一個更多的鋪陳？」

吳斯懷並指，這是消費國軍，現在兩岸情勢如此危急、嚴峻，希望蔡總統做完這個動作後，應該對國軍展現更多支持，應該要有具體行動，包括採購案、軍備案等，蔡總統應該要求國防部給國人清楚的交代，國軍的支持必須從心裡發聲，不能有政治的目的。

▲▼立法院 國民黨團記者會 蔡總統終於聽進去了 特赦。（圖／記者屠惠剛攝）

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