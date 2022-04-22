快訊／宜蘭43新足跡曝　大溪漁港、礁溪溫泉夜市、好樂迪入列

▲▼宜蘭衛生局22日公布宜蘭確診個案43處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局22日公布宜蘭確診個案43處新足跡，包括大溪漁港、頭城市場、礁溪溫泉夜市、四結福德廟、喜互惠民權店與礁溪店、85度C宜蘭中山店、好樂迪KTV羅東店、老街麻辣及便利超商、髮廊、小吃店等。

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宜蘭衛生局公布的宜蘭確診個案足跡如下：

案39507號－4月14日上午9時至9時10分，在85度C宜蘭中山店（宜蘭市中山路五段135號）。

案38878號－4月18日晚上6時10分至6時12分，在興東藥局(羅東鎮興東路1號)；4月18日晚上6時20分至6時50分，在喜互惠生鮮超市民權店(羅東鎮中興路1號)。

案39499號－4月16日上午11時30分至11時50分，在CQ2十分有型蘇澳店(蘇澳鎮中山路一段182號)；4月16日上午11時55分至12時20分，在全聯福利中心蘇澳中山店(蘇澳鎮中山路一段157號)。4月17日，晚上6時20分至6時30分，在全家便利商店東澳店(南澳鄉蘇花路三段201號)。

案39495號－4月16日上午8時30分，在車子蛋餅蘇花南澳店(蘇澳鎮蘇花路二段348號)。

案38088號－4月13日下午4時20分至4時25分，在蘿莎西點麵包(頭城鎮開蘭路93號)。4月14日上午9時至9時40分，在佳瑩髮型設計(頭城鎮開蘭路177號)。4月15日下午5時40分，在陽光田園頭城店(頭城鎮開蘭路215號)。4月16日上午8時至9時，在頭城傳統市場(火車站左前方)。

案39487號－4月17日上午10時至10時15分，在羅東鎮南門路14號水果攤；4月17日上午11時至11時20分，在四結福德廟(五結鄉福德路68號)。

案40168號－4月16日下午1時至2時30分，在一筆畫廊 (羅東鎮興東路97號之1號)。

案45646號－4月18日下午5時25分至5時30分，在八方雲集鍋貼水餃專賣店宜蘭北門店(宜蘭市中山路三段218號)。

案41647號－4月17日晚上7時至7時30分，在礁溪溫泉夜市(礁溪鄉份尾二路121號)。4月18日下午5時44分，在喜互惠生鮮超市礁溪和平店(礁溪鄉和平路120號)；4月18日下午5時55分，在喜互惠生鮮超市礁溪店(礁溪鄉礁溪路5段38號)。

案40590號－4月18日上午10時37分，在全家便利商店宜蘭二城店(頭城鎮青雲路一段238號1樓)；4月18日上午11時5分，在萊爾富便利商店頭城烏石店(頭城鎮青雲路三段547號)；4月18日上午11時12分，在全聯生鮮超市頭城青雲店(頭城鎮青雲路3段298號)；4月18日上午11時26分，在全家便利商店頭城車站店(頭城鎮民鋒路32號)。

案41644號－4月14日至4月16日，中午12時至下午6時，在頭城大溪漁港（頭城鎮大溪里外大溪路375號）。

案39489號－4月16日中午12時至12時30分，在YES快剪（羅東鎮興東路72號）；4月16日下午3時至4時，在明台產物保險股份有限公司羅東分公司(羅東鎮公正路196號)。4月17日下午5時30分至6時30分，在李阿田自助餐(羅東鎮公正路247號)。

案39488號－4月15日、4月16日、4月18日、4月19日，上午9時30分至下午6時，在自然美美容工作室（羅東鎮新東路189之1號)。4月17日凌晨1時至3時，在好樂迪KTV羅東店(羅東鎮公正路163號)。

案41652號－4月14日、4月15日、4月16日、4月18日，上午11時至下午6時，在水島泰太飲料店(冬山鄉和平路23巷3號)。4月14日晚上11時42分，在7-11羅義店(冬山鄉義成路三段361號)。4月15日晚上7時40分，在阿貞的極品鹹水雞 (羅東鎮忠孝路9號)。4月17日凌晨2時15分，在全家便利商店冬山義新店(冬山鄉義成路三段409號)。4月18日上午10時30分，在富珊早午餐Qburger(羅東鎮仁德里南門路112號一樓)；4月18日上午10時41分，在莫尼早餐Morni羅東店(羅東鎮南門路156號)；4月18日上午10時44分，在全家便利商店冬山義新店。

案41642號－4月14日、4月17日、4月18日、4月19日，上午9時至下午5時，在外澳飛行傘基地(宜蘭縣頭城鎮港口段31號山坡地)。4月14日、4月18日、4月19日，下午5時30分至6時30分，在POWER運動空間(頭城鎮纘祥路17號)。4月15日晚上7時48分至8時17分，搭乘4230班次區間車(頭城站-羅東站)。4月16日晚上7時至7時15分，在老街麻辣(頭城鎮沙成路79號)。4月19日晚上6時30分至6時45分，在老街麻辣。