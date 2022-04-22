吃完變「龍Ｄ」傳人　山寨龍系列粉絲馳援上海遭檢舉

▲「龍口」粉絲遭各類山寨，物資援助上海惹爭議。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸各省弛援物資，近期有不少上海居民收到各式各樣山寨物資。像是大陸知名龍金花油品出現日期噴碼造假；知名「龍口粉絲」竟然出現龍Ｄ、龍ㄈ、金龍鑫等奇怪名稱包裝。許多收到物資的上海居民，苦中作樂的留言稱，「吃完龍Ｄ粉絲變成龍Ｄ傳人嗎？」

上海「封控」超過一個多月，近期閔行區虹橋鎮虹許路一位張姓市民投訴，自己疑似收到的大禮包裡面有山寨物資，不少人都對於「龍口粉絲」十分質疑。

▲「龍口」粉絲山寨大集合，其中「龍Ｄ」粉絲最受關注 。（圖／翻攝 微博）

微博有不少上海網民上傳照片，原本正宗的「龍口」粉絲山寨名稱超多，像是「龍ㄈ」、「龍仁」、最扯的是「龍Ｄ」，許多人一拿到粉絲外包裝，立刻進行超級比一比。原版沒有任何人偶圖案，山寨版外包裝有比讚廚師小人，還多了一個英文字「yes！」，並且強調是「正宗特產」。

拿到龍Ｄ粉絲網友開始在網上詢問，「這是正宗龍口粉絲？」、「吃完會變成龍Ｄ傳人嗎？」還有網友說，上海人以前除了買高檔名牌包包，這次應該是第一次看到內容這麼豐富的山寨品。

▲拿到山寨物資，上海網民無奈留言 。（圖／翻攝 微博）

《澎湃新聞》報指出，收到疑似山寨「龍口粉絲」的隔離居民不只一人，有人收到「龍仁粉絲」還有拼音「LONGRENFENSI」，實際調查生產廠家夏邑縣匯龍食品有限公司早在2020年已註銷。此外，還居民收到另一款外包裝上印的「龍」字上面多了兩小撇，左上角顯示「龍絲宴」。

據了解，「龍口粉絲」是大陸喻戶曉的優質粉絲的代名詞，2008年12月1日實施的國家標準《GB/T19048-2008地理標誌產品龍口粉絲》中規定，龍口粉絲地理標誌產品保護範圍包括山東省煙台市境內的龍口市、招遠市、蓬萊市、萊陽市、萊州市。

