疫情升溫！南投假日增設4疫苗接種站　長者施打可領500

▲南投縣政府本周末將持續開辦假日疫苗接種站（下同）。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情延燒不止，國內21日更首度單日破2000例確診、今年本土病例已破萬人，南投縣則連續2天達雙位數，據中央疫情指揮中心表示，染疫率是否呈指數成長還要再觀察約15天；南投縣將於周末23、24日持續在4大鄉鎮開設假日疫苗接種站，提供休假民眾接種疫苗、保護自身安全，呼籲所有民眾儘速前往接種、護人護己。

縣府衛生局指出，23（六）、24（日）將分別在南投市家樂福、埔里鎮綜合球場、草屯鎮曾漢棋綜合醫院及竹山鎮衛生所設站，本次以明信片通知共計約6萬4863人，接獲通知後至指定地點接種疫苗，疫苗數量有限，用完為止。





[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，設籍南投65歲（原住民55歲）以上長者施打即贈送500元禮券，活動期間至5月31日（二）為止，請符合資格民眾把握機會，也可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或「南投縣86家合約醫療院所」查詢鄰近的合約院所，持單前往，並務必攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡（黃卡）；若忘記攜帶黃卡，亦可使用「健保快易通|健康存摺APP」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

衛生局長陳南松表示，本土病例日日攀升，具居家隔離或檢疫者身分的民眾使用家用快篩試劑，測出結果若為陽性時，請立即與衛生局聯繫，或撥打1922，並依指示方式處理；非居家隔離或檢疫者測出結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的醫院檢測，並將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，一併交予醫護人員。