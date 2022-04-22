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大陸 大陸焦點 特派現場

上海劃分「三區」逐步解封　清零最後一關全體大普篩

▲▼上海新冠疫情COVID-19爆發。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

上海市進入關鍵「清零」保衛戰，今（22日）凌晨開始突擊攻堅九大行動，全面性核酸檢測。許多上海市民非常關切全市性的封控要持續多久？生活何時能恢復正常？上海官方早上也發布15點疑問，一次回答。但內文只強調，按照「三區」政策視情況慢慢恢復調整正常生活，解封後依然堅持「最快時間把疫情控制在最小範圍」，至於整個大上海解封時間還是沒說明。

陸官媒《環球日報》報導指出，上海按照「三區」劃分，封控區、管控區、防範區，全市實施分區分級差異化防控。視情況「三區」將逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。

封控區實施「7天封閉管理+7天居家健康監」，7天封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門。管控區實施7天居家健康監測「人不出小區、嚴禁聚集」；防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」。

動態清零後，只要發現疫情用最快時間把疫情控制在最小範圍，用最小代價實現最大防控效果。上海是重要的口岸城市，「外防輸入」的壓力一直很大，外來除了口岸防疫，還要加強推動疫苗接種。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海22日進行最後「清零」大普篩。（圖／路透）

針對高頻度的核酸檢測、抗原檢測的質疑？該文稱，高頻次的核酸檢測十分必要，感染初期病毒載量如果低於檢測下限，檢測未必呈陽性，感染者難以被發現，必須連續多次的核酸篩查，盡早動態發現陽性感染者，盡快實現動態清零。

日前上海拒診造成市民無辜死亡，上海醫療體系作出調整。官方要求全市各級醫療機構急診在規範防疫的前提下必須全部開放，健康雲配藥渠道開通，但配藥人數非常多，配藥物流運力相對有限，等候延遲比日常時間要長。

電商運能方面，上海官方大力推動網點。截至4月20日，電商平台大倉恢覆營業51個，非涉疫開倉率96.3%；前置倉恢覆營業858個，非涉疫開倉率78.5%。在崗騎手已達2萬人，各主要電商平台日配送訂單量達254萬單；重點超市賣場門店線上開業1079家，同時加大力度查緝上海大量「團購」現象，從嚴從重從快地查處各類價格違法行為。

目前，上海出台第一批覆工覆產企業名單，截至4月20日，重點監測的666家企業，在產403家，占比超過60%，連續4天持續增加。上汽集團19日生產200多輛整車，特斯拉實現近600輛整車下線，產量穩步爬坡。

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