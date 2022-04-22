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社會 社會焦點 保障人權

起底高雄版「腳交千金」！殯儀館裝可憐騙死人錢　警方出手了

記者陳宏瑞／高雄報導

一名網友在臉書「靠北高雄計程車」PO出影片，一名女子疑似有人幫她付錢讓她搭上計程車，不料女子先表示要去長庚醫院，後來又改口要去捷運美麗島站，並要求運匠退款，兩人在車上爆發口角，女子怒踹駕駛座後方，還與運匠互嗆：「幹X娘！」女子要求司機載她去警局，司機也應好，隨後將女子載往左營分局博愛四路派出所，員警出面時，雙方火氣已消，僅登記資料，還未正式提告。

▲▼左營計程車。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何姓女子搭計程車與運將發生口角。（圖／翻攝自靠北高雄計程車臉書）

左營分局博愛四路派出所長郭駿成表示，昨天中午一名女子與運匠在派出所的大門前吵架，值班警員聽見爭吵聲音，上前請問兩人需要警方何種協助？由於2人均未正式要求要報案，且在數分鐘之內就各自離開，警方因此未再進一步了解細節。

不過據了解，該名女子與運將就是被PO在「靠北高雄計程車」影片的兩名當事人，檢視影片，這名何姓女子（28歲）坐在計程車右後座時，被運匠拿手機拍下沒戴口罩的影片，許姓司機表示，女子向別人借錢，說要去長庚醫院，有人幫她結清350元車資，女子上車後卻更改地點，改說要去捷運美麗島站，並要求運匠把錢退給她。

影片中許姓運匠相當不滿地對女子說：「我為什麼要退錢給妳啦？妳要用這步用多久啦？」女子看到司機在錄影，立刻拉上口罩，從右後座躲到駕駛座後方的位置。

但當她聽到運匠呼籲其他計程車司機：「大家要認好，就是這個人！」女子突然情緒暴衝，出腳猛踹駕駛座後方，並嗆聲要運匠別再錄影。

運匠發現女子踹駕駛座，怒問：「踢三小！」女子訐譙運匠：「幹X娘！」運匠也氣得用六字經回擊，女子用手指運匠，要求他開往警察局，運匠也應好，影片就此結束。

高雄市警局上午表示，初步了解影片中的女子是昨天中午12時許，在高鐵左營站搭上這輛計程車，在車上與司機發生糾紛後，運匠開到左營分局博愛四路派出所，向警方請求協助。

據了解，許姓司機當時抱怨這位何姓女子疑似跟爆料公社那位殯葬業的女生同一人。而這已經不是何姓女子第一次與人發生糾紛，三民二分局鼎山所今年4月14日上午7時許接獲報案，指稱這名女子在市立殯儀館，以缺錢搭車回北部為由，向往生者家屬要錢，金額從300到500元不等，而女子被殯葬業者抓包後，還理直氣壯表示，她是在賺錢，「家屬歡喜甘願給的！」還威脅若再拍照錄影會去檢舉。

警方表示，女子在殯儀館向人要錢的行為，涉嫌違反社會秩序維護法，警方將再通知她到案說明。

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