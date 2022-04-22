快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

▲台北市將推大規模遠距教學。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內本土確診個案突破千例後屢創新高，21日更逼近3000例。考量到目前防疫指引與標準有跟不上疫情變化的狀況，為因應未來可能發生的大規模停課情況，台北市政府22日決議，將進行全市國高中學校「全年級線上教學」的擴大演練。

台北市長柯文哲近來多次提醒，若相關的防疫規劃與SOP不做修改，國家機關很快會陷入停擺；柯更預測，校園停課的防疫指引如果沒有修改，北市最快1周內就會全市停課，因此建議推動「以篩代隔」，每個小朋友起床就做快篩，陰性就去上課、陽性就以確診者處理，「至少不要全班停課，我是想不出有更好的方法」。

北市副市長蔡炳坤表示，目前學校因為疫情停課的學生數、學校數相當多，截至22日上午統計已達165校停課、6.1萬師生受影響，受影響範圍已達全市國高中的3分之1。

蔡炳坤指出，考量停課學校數、學生不斷增加，學校其實一直都有鼓勵做線上教學演練，可以提前演練停課不停學的狀況。在疫情下，學校都要具備停課不停學的能力，學生也要自備載具，沒辦法自備就由學校提供。

針對今日會議討論內容，蔡炳坤說明，今天有討論到針對國高中進行線上教學演練，「但是鼓勵，不強制」，教育局目前正在跟國高中校長討論，可以全校性也可以部分年級，一方面可以避免群聚。詳細狀況下午記者會會完整說明。

