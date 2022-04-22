上海深夜突擊攻堅　力爭早日社會面清零

記者趙禕/上海報導

大陸上海市在這一波新冠疫情裡，陽性確診者和無症狀感染者人數累計已經超過43萬人；儘管從4月15日啟動清零攻堅以來，每天確診和無症狀感染者人數總和有下降趨勢，但是疫情依然嚴峻。上海市4月21日深夜突然宣佈，將從4月22日起再次展開社會面清零攻堅九大行動，力爭早日全市實現社會面清零。

根據上海市的部署，這次行動將集中利用一段時間，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」措施，做到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」。

▲對封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」要求。（圖／記者趙禕攝）

首先是開展社區管控行動，最大限度減少人員流動聚集。對封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」要求；管控區嚴格實施「人不出社區及單位，錯峰取物」要求；防範區嚴格實行「個人防護，嚴禁聚集」要求，人員不得流動到封控區和管控區；同時對流動人員加大街面巡查力度，對居家隔離對象採取在門上貼磁條等方式限制人員外出。

▲在採取三級管理措施之後，上海街頭已經有住在防範區的居民外出活動和購物。（圖／記者趙禕攝）

同時還將在未來五天裡展開檢測篩查行動。採取分區分級檢測推進模式，對封控區每天開展一輪核酸篩查；對管控區採用「3天抗原+2天核酸」組合篩查；對防範區採用「4天抗原+1天核酸」組合篩查；對快遞、外賣小哥等城市服務保障人員，每天檢測一次核酸和兩次抗原。另外，全市還要推動流調排查行動、轉運隔離行動、騰換擴容行動、中醫藥干預行動、清潔消毒行動、「拔點」行動、防外溢行動等，爭取早日實現全市實現社會面清零，讓民眾的生活和企業的生產都能儘快恢復正常。

▲▼上海市的未來五天將全面展開核酸及抗原檢測篩查行動。（圖／記者趙禕攝）



▲上海市很多地區發放的政府抗疫物資裡都有緩解新冠肺炎症狀的中藥。（圖／記者趙禕攝）

▼上海全市也已經展開公共環境清潔消殺暨公共環境大沖洗行動。（圖／記者趙禕攝）