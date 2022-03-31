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單親媽2度下手勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

▲▼吳姓單親媽媽騎機車載著一對兒女入住摩鐵，原本要共赴黃泉，自己被救起，小姊弟卻已身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

吳姓單親媽媽帶著兒女入住摩鐵，原要共赴黃泉，自己被救起，小姊弟卻已身亡。今獲判無期徒刑定讞。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市單親媽媽吳女因為長期獨自撫養6歲與7歲的子女，經濟困窘，2020年2月間，以安眠藥摻入果凍迷昏子女後勒殺，一審將她判處死刑，引發爭議。案件上訴二審，吳女開庭時向法官自稱是「99分媽媽」，請求不要判死，二審改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴，吳女獲判無期徒刑定讞。

吳女（33歲）離婚後獨自撫養2名幼子，因長期的精神、經濟壓力，讓她想要帶著2名孩子共赴黃泉。案發前兩天，她帶孩子入住汽車旅館，以枕頭壓住孩子臉部口鼻失敗，又於兩天後再度行兇，她將安眠藥摻入果凍迷昏子女後勒殺，並於深夜傳Line給前夫告知「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單。」吳女自己也服用安眠藥等藥物，並飲用酒類而昏睡，前夫凌晨3時讀到訊息趕至汽車旅館，經破門後現2名幼子氣絕身亡，並由櫃台人員報警、將吳女送醫。

一審新北地方法院審理後，認為吳女殺害親生子女，「顯見其行為已是罪無可赦，不判處其死刑，有違天理，不足以彰顯公義，而且違反人民成立國家而與國家所訂的『社會契約』，亦即人民冀望對於所為是人神共憤且罪無可赦之徒判處死刑，將其永久隔離於社會，以儆來茲並藉此保障善良人民的權益的期待。」因此判處死刑。包含藝人隋棠、立委王婉諭等人，均對此事發表評論，引發社會爭議。

案件上訴二審，高等法院審理期間，吳女多次痛哭失聲。她向法官表示後悔殺害孩子，但每天都夢到孩子，孩子還是說很愛她，要她不能再尋死。另外她也向法官表示，獨力扶養孩子但從沒讓孩子餓過，當媽媽的7年來，自己不敢說是100分，但自認是99分媽媽，敗在承受不了經濟、家庭、感情各方面壓力，才會犯案，請求法院不要判死。

全案於去年11月間二審宣判，高院改將她判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴第三審，最高法院審理後，因檢方未上訴請求改判更重的死刑，再加上最高法院認為全案判決並無違誤，故於31日駁回吳女上訴，維持無期徒刑定讞。

▼吳姓單親媽媽在高院審理期間，向法官自稱是99分媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼新北市吳姓單親媽媽勒斃2幼子，一審判處死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

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