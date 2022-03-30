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社會 社會焦點 保障人權

掐死女友再將雙胞胎塞洗衣機悶死　軟飯男「泯滅人性」二審再判死

▲▼ 。（圖／資料照）

▲陳男在彰化一間網咖被捕，警方將其帶回。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區2019年發生一起母子3屍慘案，29歲的陳姓女子被發現與2名年約1歲的雙胞胎男嬰陳屍在出租套房中，警方深入追查，於彰化一間網咖逮捕陳女的同居人陳姓男友（29歲）；檢方查出，雙胞胎非2人婚生，陳男不滿陳女工作中與異性曖昧不清，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧，陳因此心生怨懟，掐死陳女、再將2子丟入洗衣機悶死，台中地院一審將他判處死刑；經檢方依職權上訴，台中高分院認陳男視人命如草芥，屬「情節最重大之罪」，駁回上訴，維持死刑判決。

判決指出，陳男與陳女同居，雙方育有年幼的雙胞胎兒子（2018年12月底出生），仰賴陳女從事傳播小姐陪酒維生及清償陳男債務，陳男則負責照顧2名稚子。惟陳男對陳女因工作接觸的異性曖昧不清，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧，使他心生怨懟，至去年11月3日上午，2人再因陳女與異性朋友糾纏不清起爭執，陳男徒手掐住陳女頸部，再坐騎在陳女身上，勒死陳女。此部分一審判陳男有期徒刑13年、褫奪公權9年確定。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲陳女生前擔任傳播妹養家，也替陳男還債。（圖／資料照）

同月4日凌晨，陳男殺害女友後，擔心雙胞胎兒子將來看待自己的態度有異，或遭受外界異樣眼光，將來恐無人照顧2名孩子，竟將當時在地板上玩耍且毫無抵抗能力之的孩子均放入洗衣機的洗衣槽內，再塞入墊子、毛毯並蓋上洗衣機蓋，時間長達一小時，企圖將雙胞胎兒子活活悶死。

在這期間，陳不斷聽聞稚子的哭叫聲，但他仍坐在沙發上不為所動，直到確認已無哭泣聲，才將洗衣機蓋子打開，抱出已因窒息而呼吸衰竭死亡的2名幼子。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲陳女生前常放上雙胞胎兒子的幸福照 。（圖／資料照）

陳男殺害陳女母子3人後，為避免遭發現及查緝，尚知清理現場自己的衣物，甚至還將冷氣調降至22度，以防止屍體過早腐敗，且噴灑香水以掩蓋屍體發出異味，企圖避免遭人發現，更與友人四處吃喝玩樂，至同月8日在彰化縣一間網咖落網。

殺害2名幼子部分，一審將陳男判處死刑、褫奪公權終身，陳未上訴，但台中高分檢仍依職權為他提起上訴。

台中高分院依據衛福部草屯療養院鑑定結果，認陳男並未因精神障礙或其他心智缺陷，致使他辨識行為違法或辨識行為能力顯著降低、喪失的程度；在審理前也做了陳男的人格發展歷程、人格特質、成長發展歷程、於本件之犯罪心理機轉、與其人格發展歷程及人格特質之關聯及陳犯罪後之心理機轉的鑑定評估。

合議庭審判長法官何志通、陪席法官吳進發、受命法官石馨文，認為陳男在殺害陳女後，2名稚子仍在睡覺、完全不知情，並無滅口之必要，且殺害陳女後有12小時的時間足以恢復理智，竟再親手殺害才10個月大的孩子，痛批陳男手法冷血、泯滅人性令人髮指，且其犯行對社會衝擊極大，罪無可逭。

合議庭認為，陳男案後不見絲毫良心悔悟，已達殘酷嚴重程度，屬公政公約第6條第2項前段所稱「情節最重大之罪」，綜合前述理由，維持原判死刑、褫奪公權終身，駁回上訴。本案仍可上訴最高法院。

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