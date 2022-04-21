宜蘭新增18師生確診！波及40校　族語老師參加喜宴染疫傳給學生

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心21日宣布台灣新增2969例本土病例，其中宜蘭新增80例，針對校園新增確診部分，宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭縣內21日再增18名學生確診，目前停課名單中，羅東高中全校停課；在部分班級停課中，則新增5所學校，為光復國小、育英國小、礁溪國小、凱旋國中與瑪利亞幼兒園，累計共有40所學校受到衝擊，並有80位學生、5位老師確診。其中羅東國小新增1人確診，為族語老師參加喜宴後染疫，因此再傳染給學生之案例。

▲0421宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



宜蘭縣副衛生局長徐秋君指出，21日新增的確診學生當中，多數均與晶園會館喜宴案有關，多是家人參加完喜宴後因此傳染，不過新增的18人當中，尚有8人還需進一步釐清感染源；不過另有一名教泰雅族語老師，因曾參加羅東晶園喜宴後確診，衛生局疫調後發現該名老師在多間學校兼課教學，因此緊急兵分八路，對8所學校共2072名師生緊急採檢，所幸除羅東國小1名指標性個案採檢後為陽性外，其餘2071名師生全數陰性。

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▲0421宜蘭縣內學校疫情停課概況（圖／宜蘭縣政府提供）



▲泰雅族語老師因參加羅東晶園喜宴染疫，其因有在8校兼課，衛生局緊急兵分八路，採檢2027人。（圖／宜蘭縣政府提供）

而在公部門人員確診中，目前警察單位除先前確診的4人外，21日再新增1人確診，累計5人染疫，為同仁參加喜宴案衍生辦公室同事確診，目前匡列30人；另在消防單位中，累計4人確診，匡列20人，此外，並有社會處1名員工確診，匡列45人。徐秋君指出，針對公家部門員工確診部分，縣府已根據相關規定，對員工進行居家分倉分流或居家辦公等防疫措施。