李秉穎與周玉蔻面對面卻不用居隔　新北曝匡列標準

記者蘇晏男／新北報導

資深媒體人周玉蔻21日自爆確診，但昨日才與周錄影的ACIP召集人李秉穎卻指雙方全程戴口罩，依匡列標準，兩人不算密切接觸者，然而卻被批評標準不一。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，周小姐個案正在進行疫調，任何一個需判斷是否居家隔離或自我健康管理、自我健康監測，就要看確診者當時接觸的環境，以及是否戴口罩等。

周玉蔻20日到新北市醫院PCR，21日接獲確診通知，由於她主持的主持的節目訪問來賓眾多，依防疫規定都將列入匡列對象。但李秉穎昨天才與周玉蔻在廣播節目上面對面，卻表示雙方全程戴口罩，依匡列標準，兩人不算密切接觸者。防疫指揮中心也指，由於周玉蔻昨天專訪李秉穎訪時，雙方都有全程配戴口罩，依匡列標準來說，不算密切接觸者；而指揮官陳時中則透露，李秉穎PCR採檢陰性。

新北市長侯友宜下午召防疫記者會，媒體詢問，周玉蔻確診，但李秉穎戴口罩受訪說不算親密接觸，不用被居家隔離，是否標準不一？

衛生局長陳潤秋表示，周小姐個案是外縣市列管個案，目前了解是正在進行疫調作業，疫調完成後如果跟北市相關，會再通知北市，就會在之後展開相關作業，任何一個需判斷是否居家隔離或自我健康管理、自我健康監測，就要看確診者當時接觸的環境，以及是否戴口罩、接觸時間多久，兩人之間是否有安全的社交距離。

▼新北市衛生局長陳潤秋。（資料照／新北市府提供）