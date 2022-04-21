送巧克力給上海同學！她遭網暴「為何買國外品牌」　無奈改名退網

▲陳真真購買的巧克力 。（圖／翻攝自錢江晚報、紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海師範大學徐匯校區上月「封校」，女研究生陳真真剛好在朋友家，為了鼓勵被關的同學們，她花了5萬元（人民幣，下同，約新台幣23萬元）買巧克力，此事傳出後，她遭到網路暴力，質疑為什麼買國外的巧克力品牌，還有人罵她是舞女。

綜合陸媒報導，因疫情爆發，上海師範大學徐匯校區上月啓動校園封閉管理，所有師生不得離校。陳真真恰好借住在青浦區朋友家中，期間，她的輔導老師曾經告訴同學們，「別著急，等出去給大家買巧克力。」

陳真真聽後覺得，巧克力既可以在困難時期作為甜食，讓大家開心一點，同時也是一件送給大家的禮物。有了這想法，她便開始實施，4月1日找到一家超市，把店裡所有的巧克力都買下來，一共有70箱，花費約5萬元。

▲收到巧克力的師生們紛紛PO出照片。（圖／翻攝自紅星新聞）

經過運輸、消殺，巧克力送到同學們手上已經是4月4日。這一舉動，令不少學生感到溫暖，在多個社交平台PO出自己收到的巧克力照片，還讚陳真真是「巧克力俠」。

▲網友謾罵 。（圖／翻攝自錢江晚報）

然而陳真真將相關新聞轉到自己賬號後，收到了無數謾罵和質疑。有人質疑他為什麼要買國外的巧克力牌子，「為啥買德芙？國外牌子？」；有人說她用父母的錢來「炫富」，更有甚者懷疑她的錢來路不正，「舞女的世界我們不懂」、「你不就是想火嗎」。

還有一位有56萬粉絲的微博微博也發文抨擊，稱身為學生本身不賺錢，花的應該是父母的錢，「不知道你的父母有什麼樣的收入，即便要捐，也應該以你父母的名義代替孩子捐。」

在遭受網路暴力的那段時間，陳真真只要點開社群平台，都是上百條未讀訊息，這幾乎令她崩潰。受此影響，陳真真被迫更改了自己的微博網名，後來更是選擇退網一個星期，來思考這個世界怎麼了。

▲陳真真決定去對抗罵聲 。（圖／翻攝自紅星新聞）

陳真真表示，自己來自河南信陽人，5歲時父母便離開身邊，是一個標準的留守兒童，並不是什麼富二代，買巧克力的錢也是自己勤工儉學、打工賺來的，這筆5萬元的支出是她到目前為止最大的一筆開銷。

陳真真最終決定去對抗這些罵聲，「我做的這是個好事情，又不是去作秀的。我憑什麼要因為這些人的言語退網？網暴這個事情不能死鑽牛角尖。」