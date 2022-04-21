獨／2小時狂掃近4百萬！「鳳梨」南下挺他復出　爆乳妹彎腰亂入　　

地方中心／高雄報導

國內知名網紅藝人鳳梨吳泓逸悄悄來到高雄，特別幫忙一名已經消失在直播圈2年，算是直播界的先輩「山哥」復出站台，吳泓逸表示4年前，自己還沒有走紅的時候，跟山哥就有好交情，所以這一次算是情義相挺，而山哥的直播台為了兩個人的合體，也砸了500萬來籌辦活動。

▲國內知名網紅藝人鳳梨叔鼠悄悄來到高雄 。（圖／地方中心攝）

20日晚間八點知名網紅藝人鳳梨出現在高雄新崛江，這一次他要幫老大哥「山哥」來站台，吳泓逸表示他們在4年前，慢慢起步要做代購的時候，兩個人就已經認識，而山哥當時已經在直播圈已經小有名氣，所以特別拉了吳泓逸一把，而這一次吳泓逸在直播當中透露，已經差不多近一年沒有在網路開直播賣東西，不過這次是義氣相挺。

▲國內知名網紅藝人鳳梨叔鼠悄悄來到高雄為老朋友山哥（中間）站台 。（圖／地方中心攝）

▲鳳梨叔鼠在直播，後面女郎不時彎腰，搶走不少版面 。（圖／地方中心攝）

吳泓逸說：「山哥已經休息了2年多，這一次他聊到說他想要再復出回來直播，他問我有沒有時間下來跟他一起，我就說好哇！這也是我第一次跟山哥同框做一次活動」。同時這次為了他們的合體，《金鑽直播台》砸了500萬來辦活動，其中還包含有3部全新的國民汽車要抽送給消費者。

山哥表示會找吳泓逸就是認為他目前的身份跟地位，比較有公信力，所以會讓消費者覺得他們是在玩真的，而不可能作假。不過直播一開始，女主持人相當興奮，看到鳳梨叔鼠就抱了上去，直接就問「你真的是19.5公分嗎」？當場讓鳳梨尬笑，還說這是優質的直播，而20日有了鳳梨的加持，直播台表示光是2個小時就賣出了近千的福袋，進帳約4百萬。

▲國內知名網紅藝人鳳梨叔鼠悄悄來到高雄 。（圖／記者吳奕靖攝）