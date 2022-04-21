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手捧這束花超吸睛！頂呱呱「炸雞花」回來了　4種罪惡炸物一次吃

▲▼頂呱呱炸雞花。（圖／業者提供）

▲頂呱呱炸雞花回歸了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年也有！台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」每年限定「真心炸雞花」宣布回歸了，以炸雞、呱呱包、雞塊、薯條組成的「炸雞花束」不僅香氣十足，且這次特意以藍黃撞色作為全新包裝，時尚又簡約，4月22日起至5月31日於全門市限時開賣，同步上架外送平台，無論是想送禮還是買給自己通通沒問題。

▲▼頂呱呱炸雞花。（圖／業者提供）

▲今年包裝選用藍黃撞色超時尚。

頂呱呱期間限定、以炸雞組成的「炸雞花」回來了，今年特意選用「藍黃撞色」作為主色系，簡約又大方，並將經典原味雞腿、呱呱包、阿勇雞塊、地瓜薯條以花束桶方式進行包裝，捧著整束香噴噴的炸雞花走在路上，肯定超吸睛，且提供2種限定組合選擇，包括單人餐「真心炸雞花」下殺87折、雙人餐「情話綿綿」下殺76折，4月22日起至5月31日於全門市限時開賣，外送平台也買得到，鐵粉不能再錯過。

▲▼繼光香香雞推出全新「正韓半半炸雞」。（圖／業者提供）

▲「正韓半半炸雞」一次就有2口味可以吃。

另，近日繼光香香雞也找來台中燒肉店「Ribbon 醴本韓國正統燒肉」合作，特意選用醴本特製2款獨家醬料推出聯名「正韓半半炸雞」，一盒就能吃到2種口味、共12隻現炸鮮嫩雞翅及棒腿，其中，「稻香煙燻炭烤醬」帶有稻草煙燻香，搭配微鹹微甜的炭烤醬再撒上白芝麻，涮嘴又好吃，另一「韓式泡菜起司醬」口味則採用韓國正統泡菜醬調製，口感微酸微辣，還淋了濃郁起司醬，層次超豐富，更提供特製鍋粑可以剝碎撒入炸雞當中增添米香口感，即日起正式開賣。

「正韓半半炸雞」數量有限、售完為止，提醒府中店、台中新光三越專櫃、新光A8專櫃、忠孝店不販售；西門店、板橋環球專櫃、台中三井專櫃、台南三井專櫃僅平日販售。

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