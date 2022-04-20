今天揪同事開吃！速食店外送限定「脆雞堡、雞塊買1送1」只有2周

▲漢堡王外送限定搶吃漢堡、雞塊買1送1。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今天就揪同事點爆！人氣速食品牌「漢堡王」驚喜祭出外送限定優惠，即日起限時2周爽嗑「2大餐點買1送1」，有花生培根脆雞堡套餐、BK雞塊一次滿足，提醒須透過指定外送平台下單才享小確幸；另，薄多義南港店至5月12日前也祭出平日限定（一至四）「指定披薩買1送1」，通通不能放過。

▲2大指定餐點買1送1。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

漢堡王祭出外送限定「2大品項買1送1」優惠，即日起至5月3日限時2周「花生培根脆雞堡套餐」、「BK4塊雞塊」通通買1送1，只要透過外送平台Uber Eats下單即享優惠。門市部分則剩下2天可以爽吃經典小華堡、經典脆雞堡、花生牛肉培根堡、黃金起司雙豬培根堡、4塊雞塊、大份洋蔥圈、大份薯條及大杯百事可樂買1送1，消費者可在自助點餐機、臨櫃、線上消費結帳時使用，每品項單筆訂單限買2份。

▲薄多義南港店限時搶吃披薩買1送1。（圖／業者提供）

另，義式手工披薩店「薄多義南港店」即日起至5月12日也祭出平日限定（一至四）「披薩買1送1」，首波經典口味有「黃金夏威夷」、「蜂蜜米克斯」及「瑪格麗特」，即日起至4月28日任選開吃，5月2日至5月12日則由「泰泰雞肉」、「義式香料腿排」及「洋薯腿排」有口味接棒，不重複的披薩選擇就是要讓披薩控吃到爽，且外帶、內用同享優惠，把握機會衝吃。

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