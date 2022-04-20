煙燻炭烤、泡菜起司一次吃！最新「正韓半半炸雞」還撒了酥脆鍋粑

▲繼光香香雞推出全新聯名「正韓半半炸雞」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控又有新選擇了！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」找來台中打卡燒肉店「Ribbon 醴本韓國正統燒肉」 聯名推出全新「正韓半半炸雞」，不僅一次就能吃到2口味韓式炸雞，還提供鍋粑增添口感，每一口都能吃到正統韓味與酥脆米香，4月21日起正式上市。

▲▼正韓半半炸雞有「稻香煙燻炭烤炸雞」、「韓式泡菜起司炸雞」2口味。

「繼光香香雞 X Ribbon 醴本韓國正統燒肉」最新聯名炸雞來了，特意選用醴本特製2款獨家醬料打造「正韓半半炸雞」，一盒就能吃到2種口味、共12隻現炸鮮嫩雞翅及棒腿，其中，「稻香煙燻炭烤醬」帶有稻草煙燻香，搭配微鹹微甜的炭烤醬再撒上白芝麻，涮嘴又好吃，另一「韓式泡菜起司醬」口味則採用韓國正統泡菜醬調製，口感微酸微辣，還淋了濃郁起司醬，層次超豐富，更提供特製鍋粑可以剝碎撒入炸雞當中增添米香口感，4月21日起正式開吃。

「正韓半半炸雞」數量有限、售完為止，提醒府中店、台中新光三越專櫃、新光A8專櫃、忠孝店不販售；西門店、板橋環球專櫃、台中三井專櫃、台南三井專櫃僅平日販售。

▲▼必勝客最新愛心、海鮮比薩開吃。



另，「必勝客」近日也打造2款全新比薩口味，首推有著浪漫愛心造型的「愛鰻滿!特盛比薩」，一次集結了4款海味包括蒲燒鰻魚、大干貝、大蝦及智利鮭魚，再搭配獨門照燒醬汁，每一口都超罪惡，同步搶吃豪華版「北海道起司海鮮盛宴比薩」，且全都還撒上了超Q粉色愛心起司塊，即日起限時、限量開賣。

必勝客心型「愛鰻滿!特盛海鮮比薩」來了，不僅有著超浪漫愛心造型，還一口氣放進4款豪華海鮮，有日式厚切蒲燒鰻魚、多汁大干貝、Q彈大蝦及炙燒智利鮭魚，再搭配獨家照燒醬汁，澎湃爆表，還吃得到帕瑪森起司、濃郁芝心餅皮、北海道蔓越莓愛心起司組成的三重濃郁起司口感，今年肯定也不能放過。

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