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衝了！超商搶喝「迷客夏蜂蜜鮮奶茶」　加碼1條件門市飲料免費升級

▲▼迷客夏x蜜蜂工坊聯名飲品「蜜香紅茶拿鐵」超商限定喝。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏最新聯名「蜜香紅茶拿鐵」超商限定喝。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

超商搶喝！人氣手搖飲品牌「迷客夏」今年3月找來蜜蜂工坊合作推出全新「蜂蜜系列飲品」，特意把蜂蜜結合經典拿鐵、果茶，打造甜蜜滋味，而即日起第2波聯名正式登場，推出超商限定「蜜香紅茶拿鐵」，是綠光鮮奶與蜂蜜的組合，就是要讓飲料控隨時都能喝到手搖杯，且至5月31日前還可憑包裝截角至迷客夏全門市享「拿鐵全系列免費升級大杯」。

▲▼迷客夏x蜜蜂工坊聯名飲品「蜜香紅茶拿鐵」超商限定喝。（圖／迷客夏提供）

▲5月31日前憑聯名飲品包裝上方截角至迷客夏全門市還可享「拿鐵全系列中杯免費升級大杯1次」。

「迷客夏X蜜蜂工坊」第2波聯名飲品「蜜香紅茶拿鐵」開喝了，這次強勢進攻超商打造隨時都能喝的手搖飲，使用迷客夏綠光牧場鮮奶結合蜜蜂工坊蜂蜜，讓每一口的紅茶拿鐵都帶有清甜蜜味、香醇奶香，即日起於7-11限定開賣，且至5月31日前還可憑包裝截角至迷客夏實體門市享「拿鐵全系列飲品免費升級大杯」1次，每張截角限享優惠1次，不得與其他優惠並用。

▲▼「全家X再睡5分鐘」聯名私品茶、包裝茶飲。（圖／記者蕭筠攝）

▲再睡5分鐘也有最新聯名包裝茶飲。（圖／記者蕭筠攝）

另，「再睡5分鐘」也有最新聯名包裝茶飲，同樣全部換上了超療癒的品牌可愛樹懶「小咖」包裝，其中，「紅烏歐蕾」是嚴選在地紅烏龍茶葉搭配鮮乳調和而成，罐裝茶飲部分的「四季檬檬青」及「日安檬檬紅」則分別是青茶、肯亞紅茶結合雙檬茶，打造豐富口感，即日起在全家就能買到。

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