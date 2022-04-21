今天衝了！超商限時2天「美式、拿鐵買2送2」　帶環保杯再折3元

▲超商限時2天咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族搶喝一波！為響應世界地球日，有超商驚喜祭出「咖啡買2送2」優惠，拿鐵、美式通通有，今（21）日、明（22）日限時2天開跑，加碼至4月30日前憑環保杯購買任一咖啡品項，不限冰熱、大小即享現金折抵3元回饋金。

今天開喝！OK mart即日起至4月22日於全門市祭出限時2天「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，且不限冷熱；至4月30日前加碼凡購買OK CAFE任一品項即享現金折扣3元，提醒環保杯優惠計算需以原價促銷優惠後再折3元，如45元美式買1送1後後售價45元，若自帶環保杯就僅收42元。

▲7-11祭出連3天咖啡優惠。

另，7-11也在OPEN POINT APP行動隨時取祭出「4大咖啡飲品」優惠，4月22日起至4月24日連3天有「CITY CAFE特大杯美式咖啡買8杯送4杯（冰熱皆可／限量5萬組）」、「CITY CAFE中杯卡布奇諾（熱）買8杯送4杯（限量5萬組）」、「CITY PRIMA精品拿鐵買8杯送4杯（冰熱皆可／限量3萬組）」、「CITY TEA現萃茶英式紅茶買8杯送4杯（冰熱皆可／限量3萬組）」，以上品項可兌換至2022年6月30日止。

同步為響應4月22日世界地球日，全門市也有自帶杯優惠，即日起至4月22日凡購買CITY系列全品項並持自帶杯，每杯能現省7元（本活動僅適用於CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠飲品，先計算優惠再折扣7元）。

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