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流產起邪念！她雇凶強擄流浪孕婦　當街「剖腹搶子」後棄屍街頭

記者葉睿涵／編譯

哥倫比亞23歲女子耶佩斯（Yadira Yepes）最近承認，她在流產後，花了4000美元（約新台幣11.6萬元）雇凶，對37歲的無家孕婦艾爾法瑞茲（Sandra Álvarez）下藥後，當街剖腹搶子，導致孕婦死亡。警方隨後以嚴重謀殺、酷刑和販賣兒童罪，將耶佩斯控上庭。

據《每日郵報》報導，耶佩斯在4月9日抱著一名新生兒，走進Mario Gaitán Yanguas醫院，聲稱自己剛剛誕下了一名男嬰。院方隨後為耶佩斯進行幾次體檢後，醫師確定耶佩斯在撒謊，於是立刻報警，而警方也迅速到場將耶佩斯拘留。

索查市（Soacha）警局透露，耶佩斯在接受盤問時非常緊張，對孩子出生的說法也自相矛盾，「我們向她的家人求證後，得知耶佩斯確實曾懷孕，但她突然帶著一個嬰兒出現讓家人們也覺得很奇怪，因此才帶耶佩斯到醫院來檢查」。

▲▼耶佩斯流產後，竟僱凶殺害孕婦艾爾法瑞茲，當街剖腹搶子。（圖／翻攝自YouTube／EL TIEMPO）

▲耶佩斯流產後，竟雇凶殺害孕婦艾爾法瑞茲，當街剖腹搶子。（圖／翻攝自YouTube／EL TIEMPO）

耶佩斯隨後向警方承認，她過去確實曾經有過身孕，但孩子在不到3個月的時候就流產了，因此她便想出了個辦法，計劃將別人的孩子佔為己有。耶佩斯利用艾爾法瑞茲的毒癮，說服這名已懷孕37週的孕婦在4月8日到街上散步，然後又花了4000美元僱來3名兇手，當街將艾爾法瑞茲的子宮剖開、取出男嬰帶走。

當地居民於4月9日下午1點左右，在街邊發現了艾爾法瑞茲的屍體，以及散落在屍體旁的胎盤和臍帶。警方從監視器畫面發現，耶佩斯在可怕的謀殺案發生後，竟若無其事地抱著孩子，與騎著機車的嫌犯一同離去，證實了4人是同夥關係。

索查市長薩爾達里亞加（Juan Saldarriaga）透露，耶佩斯前科累累，她過去曾因盜竊被捕，現在還正因另一起謀殺案被軟禁在家，「這名女嫌犯目前已認罪，而艾爾法瑞茲的孩子則非常健康」。截至20日，耶佩斯的3名男同夥仍然在逃。

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