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人妻被控偷吃！15鄉民拖走「輪流暴揍」逼嫁小王　凌辱影片曝光

記者吳美依／綜合報導

印度西孟加拉邦（West Bengal）一名男子懷疑妻子發生婚外情，竟帶著15位村民，把太太與「小王」拖進稻田裡痛毆一頓。人妻不堪虐打痛楚，當場昏死，醒來還被眾人羞辱、逼迫嫁給「小王」。上述凌辱影片如今在網路上流傳，也引來當局關注。

影片中，人妻滿身是傷，但已經恢復意識，卻立刻被迫與「小王」交換花圈，作為結婚象徵。村民們把這對男女團團包圍，不斷起鬨，還慫恿女子丈夫在「新娘」額頭上塗一點硃砂。

《今日印度》等外媒報導，警官賈馬提亞（Sonacharan Jamatia）證實，本案發生於16日晚間，受害女子已經被送往醫院，雖然同仁尚未接到報案，但仍會針對此案展開調查。

▲▼印度西孟加拉邦一名人妻被私刑痛毆，之後逼迫嫁給小王。（圖／翻攝推特）

▲人妻被痛毆昏死，醒來後，還遭逼迫嫁給小王。（圖／翻攝推特）

人妻躺在病床上受訪表示，她認得出來，15位村民中包括夫家親戚。丈夫堅稱，因為太太不忠，他才會訴諸暴力，「事件發生後，我還帶她去醫院治療，在那裡陪她一整晚」，但被記者問及「你不覺得私刑是錯誤的嗎？」卻沉默不願回應。

特里普拉邦婦女委員會（TCW）主席格斯瓦米（Barnali Goswami）嚴厲譴責，「在文明社會裡，我們不能容忍對女人做出如此可怕的折磨。」

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