男偷看女友日記驚覺被綠了！分手逼她「解封」：不然我就PO了

▲廖男偷看小婷的日記後覺得她劈腿，恐嚇要向小婷任教的學校檢舉不適任，觸犯強制未遂罪遭判4月。（圖／取自Pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名廖姓男子與其女友小婷（化名）交往期間，曾經偷看並翻拍她的日記本內容，且透過內容認為小婷讓他「戴綠帽」，2人爭吵分手後小婷將廖男封鎖、拒接電話，廖男竟揚言要在PTT上發文公開小婷日記內容，也威脅要投書到小婷任教的學校及教育局，意圖揭發她劈腿、讓她身敗名裂，台中地院一審判廖男強制未遂罪4個月，檢察官認為量刑過輕上訴後，高分院認無任何違誤，駁回上訴。

判決書指出，廖男與小婷在2019年12月開始交往，而隔年2月間，廖趁著小婷進入音樂教室上課期間，拿取小婷留在車上包包裡的日記本，偷看後認為小婷背著他劈腿其他男人，廖將日記本內容以手機拍下，而2人交往僅4個月分手後，廖又將此事拿出來爭吵、要求小婷道歉。

小婷因不堪其擾將廖男社群軟體封鎖、不再接電話，廖竟傳訊「劈腿證據我還留著」、「妳應該也不用考試了」、「教育局我會投書」，企圖威脅小婷的教職，又要求「解封（社群軟體）不然我就跟老師講了」、「看是誰身敗名裂」，否則就要將日記內容公開給小婷同事友人、張貼在PTT網站上，也要寄到小婷任教的國小校長室，還逼她父親出面向他道歉認錯。

小婷報警後，廖男矢口否認犯行，辯稱沒有要恐嚇人，只是認為小婷一再欺騙的行為不適合當老師，是要去檢舉小婷兼職的事情，律師也稱廖男將兼職的事向學校報告、屬正當行使權力。

台中地院檢視廖男所傳訊息「請解除封鎖FB與IG」、「你知道我討厭被封鎖」、「不然我就po了」，認為其想以日記本內容威脅小婷要求解封，且2人對話從頭到尾未提及小婷兼職的事，反而是不斷圍繞在有無劈腿之問題上，認為廖所辯是卸責之詞、不足採信。

法院認為廖男僅因單方面認為小婷劈腿，就針對其老師的職業無限上綱，意圖威脅公開私密的日記內容，依強制未遂罪判有期徒刑4個月；而檢察官認為廖未與小婷和解，犯後態度可議，量刑過輕提出上訴，台中高分院則回覆認事用法已無違誤、符合比例原則，予以駁回。