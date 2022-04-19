抓包丈夫偷吃！正宮氣炸提告　法官判她敗訴：憲法保障性自主權

▲吳佳樺以憲法優先保障「性自主決定權」為由，判正宮敗訴。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）



記者柯振中／綜合報導

台北地院法官吳佳樺日前審理一件外遇官司，元配向小三提告，求償100萬元，他以憲法優先保障「性自主決定權」，而婚姻幸福圓滿並非法律為由，判元配林女敗訴，全案仍可上訴。這已是吳佳樺第二次判元配敗訴。

林姓女子抓包丈夫與王姓女子外遇，曾多次發生性行為，氣得向法院提告，求償100萬元，案件由台北地院民事庭法官吳佳樺審理。

吳佳樺依據大法官釋字第791號的內容，解釋憲法不再強調婚姻與家庭制度的保障，轉而尊重婚姻中獨立個體的性自主決定權，因此配偶不該因為有婚姻關係，而支配另一半的意志、親密關係自主的權利。

吳佳樺認為，控制配偶不能有精神或肉體出軌、不能對另一半以外的人表達愛意，事實上是在控制內在思想、表意行為以及性親密關係自主決定的權利，涉及了憲法保障的思想、言論自由與性自主權，婚姻的意義與價值，不全是配偶間的忠誠義務，重要的是情感上的溝通，以及互信、承諾。

▼吳佳樺認為，控制配偶不能有精神、肉體的出軌，以及不能對另一半以外的人表達愛意，是在控制內在思想、表意行為與性親密關係自主決定。（示意圖／免費圖庫pexels）



吳佳樺表示，立法者沒有承認，身分權是民法第184、195條中的權利，此案王女與有婦之夫發生婚外情，沒有辦法破壞林女的配偶身分，因此認定林女的主張沒有理由。吳佳樺也說，婚姻共同生活的圓滿、幸福難以定義，每個人的想法也不盡相同，若由法院判定婚姻是否美滿幸福，等於是透過法官的價值觀，來定義配偶間的相處模式，以及婚姻的定義、是否會破碎等。

吳佳樺還說，婚姻會破碎，不一定全是一方所造成，肉體上的出軌或許會遭到道德上的非議，但配偶之間若缺乏溝通、生活當中以冷暴力對待，也可能是導致婚姻走向終點的原因。

據了解，吳佳樺的父親是大法官吳陳鐶，在大法官釋字第791號內容當中，吳陳鐶是唯一提出不同意見、認為通姦罪合憲的大法官。吳佳樺已是二度判正宮敗訴。

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