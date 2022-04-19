　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓包丈夫偷吃！正宮氣炸提告　法官判她敗訴：憲法保障性自主權

▲▼法律，法官，法庭，判決。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲吳佳樺以憲法優先保障「性自主決定權」為由，判正宮敗訴。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者柯振中／綜合報導

台北地院法官吳佳樺日前審理一件外遇官司，元配向小三提告，求償100萬元，他以憲法優先保障「性自主決定權」，而婚姻幸福圓滿並非法律為由，判元配林女敗訴，全案仍可上訴。這已是吳佳樺第二次判元配敗訴。

林姓女子抓包丈夫與王姓女子外遇，曾多次發生性行為，氣得向法院提告，求償100萬元，案件由台北地院民事庭法官吳佳樺審理。

吳佳樺依據大法官釋字第791號的內容，解釋憲法不再強調婚姻與家庭制度的保障，轉而尊重婚姻中獨立個體的性自主決定權，因此配偶不該因為有婚姻關係，而支配另一半的意志、親密關係自主的權利。

吳佳樺認為，控制配偶不能有精神或肉體出軌、不能對另一半以外的人表達愛意，事實上是在控制內在思想、表意行為以及性親密關係自主決定的權利，涉及了憲法保障的思想、言論自由與性自主權，婚姻的意義與價值，不全是配偶間的忠誠義務，重要的是情感上的溝通，以及互信、承諾。

▼吳佳樺認為，控制配偶不能有精神、肉體的出軌，以及不能對另一半以外的人表達愛意，是在控制內在思想、表意行為與性親密關係自主決定。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲▼男子在法庭刺死法官被判死刑（圖／取自免費圖庫pexels）

吳佳樺表示，立法者沒有承認，身分權是民法第184、195條中的權利，此案王女與有婦之夫發生婚外情，沒有辦法破壞林女的配偶身分，因此認定林女的主張沒有理由。吳佳樺也說，婚姻共同生活的圓滿、幸福難以定義，每個人的想法也不盡相同，若由法院判定婚姻是否美滿幸福，等於是透過法官的價值觀，來定義配偶間的相處模式，以及婚姻的定義、是否會破碎等。

吳佳樺還說，婚姻會破碎，不一定全是一方所造成，肉體上的出軌或許會遭到道德上的非議，但配偶之間若缺乏溝通、生活當中以冷暴力對待，也可能是導致婚姻走向終點的原因。

據了解，吳佳樺的父親是大法官吳陳鐶，在大法官釋字第791號內容當中，吳陳鐶是唯一提出不同意見、認為通姦罪合憲的大法官。吳佳樺已是二度判正宮敗訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
她胃食道逆流！「聲音沙啞3週」好不了　醫嘆：食道癌
隔離理賠「防疫保單」何時還會有？　業者點4關鍵回應了
紙雕師刺死超商店員　首出庭「坦承殺人」家屬悲憤：從未道歉
陳意涵爬山「九天玄女上身」　路過阿伯看傻
快訊／北市曝8確診足跡！　八方雲集、壽司郎入列
台鐵萬人要罷工！王國材「給員工的一封信」曝光
快訊／林瑞陽爆79億房產遭查封！　張庭發聲了
買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」　他加社區群組崩潰
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紙雕師刺死超商店員　首出庭「坦承殺人」家屬悲憤：他從未道歉

抓包丈夫偷吃！正宮氣炸提告　法官判她敗訴：憲法保障性自主權

桃園2高中生假冒台鐵見習司機！想闖駕駛室遭揭穿　校方要懲處

快訊／台泥太平分廠移工遭「土石活埋」！送醫搶救不治

行人連遭4車撞輾亡！他閃過救護車竟再壓一次　4駕駛統統起訴

快訊／台中預拌廠驚傳擋土牆倒塌！一人遭壓無呼吸心跳

高雄人就是狂！騎人行道受傷...還要求國賠　法官打臉：妳先違規

司法院專員快篩陽性...與正副院長同樓層辦公　今晚全面清消

27歲賓士男吸笑氣上路蛇行！拒盤查自撞路樹害警掛彩　下場出爐

獨／738萬買15個愛馬仕包全是假　女董座開告結局卻讓她超崩潰

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

姊罹患自閉症害怕下樓梯！　1歲弟爬上樓牽手助勇敢邁步

紙雕師刺死超商店員　首出庭「坦承殺人」家屬悲憤：他從未道歉

抓包丈夫偷吃！正宮氣炸提告　法官判她敗訴：憲法保障性自主權

桃園2高中生假冒台鐵見習司機！想闖駕駛室遭揭穿　校方要懲處

快訊／台泥太平分廠移工遭「土石活埋」！送醫搶救不治

行人連遭4車撞輾亡！他閃過救護車竟再壓一次　4駕駛統統起訴

快訊／台中預拌廠驚傳擋土牆倒塌！一人遭壓無呼吸心跳

高雄人就是狂！騎人行道受傷...還要求國賠　法官打臉：妳先違規

司法院專員快篩陽性...與正副院長同樓層辦公　今晚全面清消

27歲賓士男吸笑氣上路蛇行！拒盤查自撞路樹害警掛彩　下場出爐

獨／738萬買15個愛馬仕包全是假　女董座開告結局卻讓她超崩潰

不怕市場震盪！12檔成立來績效逾1000%台股基金出列

紙雕師刺死超商店員　首出庭「坦承殺人」家屬悲憤：他從未道歉

群益投信響應地球日　資源循環促永續

台灣大車隊集團號召5萬名職業駕駛戒菸　成功戒菸獎金3萬元

隔離理賠「防疫保單」何時還會有？　業者點4關鍵　

安心亞農婦造型曝光　抓蚯蚓餵雞嚇哭：我好沒用

宋家豪僅花9球解決3人　吳念庭打點建功

食物也需要斷捨離！營養師教「減法飲食」　5大地雷食物先避開

快訊／高雄校園疫情多點爆發？2校1幼兒園晚間採檢　疑新傳播鏈延燒

她胃食道逆流！「聲音沙啞3週」好不了　醫一照嘆：已罹食道癌

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

獨／738萬買愛馬仕包全假　女董座開告結局超崩潰

快訊／北市驚傳擄人凌虐！　少年在擎天崗遭14人持棍圍毆

14歲少女強擄情人討分手費　撂14人押擎天崗圍毆凌虐

3人擠後座酒促女夾中間　又摸又舔2阿兵哥起訴

快訊／北市貨車追撞雙載騎士1死1傷　20歲女噴飛不治

他扮女騙2男「關燈上床」13次　處男受害

即／北市殯儀館廁所驚見男屍

跪拜性愛大神遭淫辱　癡情女傳訊「沒射有效嗎」

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

9車遭擊落驚險逃劫　闖禍聯結車找到了

海山文聖所1警確診　所長下封口令遭基層控隱匿

冷凍貨車高速追撞　情侶下班雙載20歲女友慘死

獨／北市「非常賤的官」入獄畫面曝

更多熱門

相關新聞

正宮打來！她驚自己「被騙當小三」

正宮打來！她驚自己「被騙當小三」

情侶交往期間，應該要對彼此忠誠。有位網友在《匿名公社》表示，自己接到一通電話，「才發現我是小三」，氣到質問男友，對方竟淡定回應。

高院法官確診　高院緊急大清消

高院法官確診　高院緊急大清消

人妻偷吃還向閨密爆床事　 綠帽夫怒告卻慘敗

人妻偷吃還向閨密爆床事　 綠帽夫怒告卻慘敗

檢問約砲驚爆案外案　3法官「密切接觸」猥褻犯

檢問約砲驚爆案外案　3法官「密切接觸」猥褻犯

20歲女兵戀上已婚班長！慘痛代價曝

20歲女兵戀上已婚班長！慘痛代價曝

關鍵字：

法官偷吃正宮小三外遇

讀者迴響

熱門新聞

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

快訊／今增2死！「本土狂飆1626例」創紀錄

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

數百萬人等著確診？　「穩賠不賺」、各家保險公司嚇到全面停售防疫險

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不包括　富邦新版鎖定住院理賠

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

本土+1626「分佈21縣市」！只剩金門無病例

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

快訊／《一家團圓》李燕確診！　親曝身體狀況

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面