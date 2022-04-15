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社會 社會焦點 保障人權

超狂人妻認了連續偷吃2小王　綠帽夫狀告求償竟都吞敗有夠慘

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲人妻自白與2名小王嘿咻，老公怒告求償，法院判2男罪證不足免賠。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者蔡怡萍／新北報導

陳姓人夫因為發覺妻子行蹤詭異，一再追問之下妻子坦承跟機車行老闆、大學學長曖昧、上床，陳男也將妻子自白對話錄音檔提供證據交給法院，並對2名男子分別求償60萬、30萬，但新北地院審後認為現今社會風氣開放，單以對話、錄音等，缺乏照片、體液鑑定資料等其他積極證據，無法斷定有姦淫事實，駁回陳男之訴、判2男免賠。

判決書指出，陳男在2020年5月初感覺妻子行為異常，追問下妻子坦承同年4月間，有與1名在交友軟體上認識的機車行老闆多次出門約會，還加碼自爆與1名大學學長從2019年就開始私下聯絡，也曾經到對方家中發生關係。

這2名「小王」都在明知女子已婚、還有2名未成年子女的情況下，多次邀約人妻「床上運動」，機車行老闆還教唆人妻說謊騙老公「說妳加班啊、說妳星期六也有班了」、「說謊之前要先想好，不然沒辦法應對，我很慘」、「我會想一套模式吧」；而人妻也與大學學長屢傳「比較想跟北鼻運動…」、「原來北鼻有按摩棒～喜歡你色色的對我」、「下次好好的欺負你」等挑逗對話。

陳男將與妻子對質的對話錄音，告上法院向小王請求損害賠償，並且圖供妻子與小王的交友軟體、LINE截圖，但新北地院認為，除了自白對話、截圖等，陳男未能提出照片、體液鑑定資料等其他積極證據，且在提告之前就自行刺探妻子隱私、迫使其交代行蹤，而在不得已情況下陳述，內容難以全採信；且通訊軟體對話內容未經科學鑑定下，無法確信是否與這2名男子對話，況且現在網路通訊發達、社會風氣開放，縱然有這些內容、也可能僅為開玩笑之不正經閒聊，難認有侵害配偶關係之法益，於是駁回陳男求償之訴、判2名男子免賠，仍可上訴。

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